Neues Kinderhaus in Neugablonz: Kunst am Bau oder bloß weiße Fassade?

Am Freibad in Neugablonz plant die Stadt eine Kindertagesstätte für neun Millionen Euro. Damit entsteht ein Akzent am Ortseingang. Doch das letzte Wort ist nicht gesprochen.

07.08.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Kindergartenplätze werden weiterhin stark nachgefragt. Einen großen Sprung in ihrem Betreuungsangebot macht die Stadt mit dem geplanten Kinderhaus am Freibad in Neugablonz. 9,2 Millionen Euro Baukosten sind dafür kalkuliert. „Damit entsteht ein neuer Akzent am Stadteingang“, sagte Baureferent Helge Carl in der jüngsten Sitzung des Ferienausschusses. Das Gremium nahm die nun vorgelegten konkreteren Pläne für den Bau und die Betreuungseinrichtung für bis zu 200 Kinder zustimmend zur Kenntnis. Alle Details sind freilich noch nicht geklärt, etwa die Fassadengestaltung mit Kunst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.