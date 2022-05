30-Jährige randaliert mit Messer und bedroht Angestellten

In Neugablonz hat eine 30-Jährige mit einem Messer randaliert und den Angestellten eines Lokals bedroht. Sie wurde festgenommen und in eine Klinik gebracht.

Eine 30-Jährige hat am Montagnachmittag in Neugablonz einen Angestellten mit einem Messer bedroht und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei Kaufbeuren mitteilt, war am Nachmittag die Mitteilung eingegangen, dass eine Frau im Bereich des Neuen Marktes mit einer Machete Passanten bedrohen würde.

Die Polizei rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen aus und konnte die 30-Jährige mit der Hilfe von Zeugen widerstandslos in einem Hinterhof festnehmen. Wegen ihres gesundheitlichen Zustandes wurde sie in eine Klinik gebracht. Laut Zeugenaussagen hatte die Frau im Außenbereich eines vollbesetzten Cafés mit der Hand auf einen der Tische geschlagen und war danach in ein benachbartes Lokal gegangen. Dort bedrohte sie einen Angestellten. Während des Einsatzes stellten die Beamten fest, dass es sich bei der zu Beginn gemeldeten Machete um ein handelsübliches Küchenmesser handelte, welches sichergestellt wurde. Außerdem wurde eine Anzeige wegen Bedrohung aufgenommen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt und es entstand kein Schaden.

