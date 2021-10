Die Komplettsperrung der Neugablonzer Straße sorgt bei vielen für Unmut. Statt zehn Minuten dauert der Schulweg zu Stoßzeiten schon mal eine Stunde.

04.10.2021 | Stand: 18:08 Uhr

„Oh Gott“, seufzt eine Frau, als sie aus ihrem Haus in der Alten Poststraße heraustritt und auf die Straße blickt. Seit Montag um 8 Uhr ist die Neugablonzer Straße in Kaufbeuren wegen Bauarbeiten an einer Fußgängerbrücke gesperrt, voraussichtlich für zwei Wochen. Umgeleitet wird über die Alte Poststraße, Augsburger Straße und Moosmangstraße. Die Sperrung der wichtigen Verkehrsachse sorgte am Montag mehrfach für Chaos. Dementsprechend sind die Anwohner nicht begeistert.