Neustart nach der Winterpause - BSK legt wieder los

Der BSK Olympia Neugablonz steigt nach der Winterpause in die Vorbereitung ein. Erste Testspiele sind am Sonntag.

18.02.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Die Vorbereitungsphase beim Kreisligisten BSK Olympia Neugablonz läuft in vollen Zügen. Seit einer Woche trainieren die Erste und Zweite Mannschaft zusammen, um sich auf den Start nach der Winterpause vorzubereiten. „Leider waren einige Spieler zum Start der ersten Einheiten verhindert, doch werden sie nach und nach dazustoßen“, erzählt Spielertrainer Mathias Franke.

Jugend wird eingebaut

Der 31-Jährige zeigt sich mit den ersten Auftritten zufrieden. „Wir haben durchschnittlich bis zu 20 Spieler im Training. Was uns hier besonders wichtig ist, dass wir auch einige A-Jugendspieler, die im Sommer sowieso altersbedingt herauskommen und in den Herrenbereich wechseln, schon jetzt mit ins Training einbauen.“ Ziel sei es, vier bis fünf Spieler hochzuziehen. Dabei stimmt sich Franke mit Jugendleiter und U19-Coach Ertan Cihan ab. Primär arbeiten die Spieler in jedem Training mit dem Ball.

Mehr geht immer

„Viele haben schon für sich konditionell was getan. Dennoch bieten wir einmal wöchentlich eine Krafteinheit in der Halle an“, sagt Mathias Franke, der sich überrascht zeigt, dass der Großteil der Akteure sich doch in einem fitten Zustand befindet. „Mehr geht natürlich immer“, meint er schmunzelnd. Zum Ende der ersten Trainingswoche stand eine weitere Einheit auf dem Programm, das mit einem Spielchen zwischen der Ersten und Zweiten abgeschlossen wurde.

Zweimal Türk Mindelheim zu Gast

Beim Essen stimmten auch die Vorstände Thomas Glüder und Antonio Mezzoprete das Team auf den bevorstehenden Start ein. Am Faschingssonntag steht für beide BSK-Teams aber zunächst das jeweils erste Vorbereitungsspiel auf dem Programm. Gegner auf dem Kunstrasenplatz in Neugablonz ist ab 15 Uhr Türk Mindelheim. Weiterer in der Vorbereitungsphase geht es mit der DJK SV Ost Memmingen, Türk Kempten und dem FSV Marktoberdorf. Die Saison startet am 19. März mit dem Auswärtsspiel beim TSV Kammlach.