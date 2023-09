Nicht auf die leichte Schulter nehmen - Westendorf ringt in Oberölsbach.

Der TSV Westendorf empfängt in der Ringer-Oberliga den SC Oberölsbach. Simon Einsle vor Comeback

In der bayerischen Ringer-Oberliga kann der TSV Westendorf am Samstagabend seinen zweiten Saisonsieg landen. Voraussetzung ist allerdings ein Erfolg gegen den SC Oberölsbach. Die Oberpfälzer kassierten zum Saisonauftakt in Burgebrach eine knappe 13:16-Niederlage. Am zweiten Kampftag waren sie nicht gefordert. Nun kommt es zu diesem Duell, das einige brisante Einzelkämpfe versprechen wird.

Souveräner Sieg und blöde Niederlage

Wenn ab 19.30 Uhr der Kampf in der Sparkassen-Arena im Bürgerhaus Alpenblick angepfiffen wird, werden die Zuschauer und Fans wohl ihre Mannschaft wieder nach vorne peitschen. Aber einfach wird das Duell gegen Oberölsbach nicht. Konnte der TSV in der vergangenen Saison den SCO mit einem 24:1-Kantersieg nach Hause schicken, so wurde Westendorf in der Rückrunde mit 8:23 bezwungen. An diese Pleite kann sich Westendorfs Freistilcheftrainer Matthias Einsle noch gut erinnern: „Wir waren zu diesem Zeitpunkt nicht voll besetzt und kamen vor Ort in ein blödes Fahrwasser.“

Oberölsbach nicht zu unterschätzen

Doch die Voraussetzungen sehen für das Hinrundenspektakel gegen Oberölsbach etwas anders aus. „Tendenziell sind wir Favorit, aber wir dürfen uns keine Fehler erlauben“, meint Einsle, der noch hadert über die Niederlage im Auswärtskampf in Burgebrach. „Wir dürfen sie nicht unterschätzen, so wie wir keine andere Mannschaft in der Oberliga auf die leichte Schulter nehmen dürfen“, schwört Einsle seine Jungs auf die Begegnung ein. Mit Clemens Seidler und Thomas Kramer hat sich Oberölsbach punktuell verstärkt. Nicht zu unterschätzen sind die beiden ausländischen Recken Petr Novak und Taras Markovych.

Die Zuschauer sind wieder gefordert

Erfreulich ist, dass mit einem Einsatz des Westendorfers Simon Einsle zu rechnen sein wird. „Es wird einige Kämpfe geben, die für uns entscheidend sein werden“, betont Coach Matthias Einsle im Vorfeld und richtet einen Appell an die Zuschauer: „Wenn wir eine ähnliche Stimmung wie bei unserem Auftaktkampf hinbekommen, dann werden wir auch die beiden Punkte daheim bei uns behalten“, hofft der Freistilcheftrainer.

In der Liga ist noch alles drin

Vereinsvorsitzender Robert Zech und Griechisch-römisch-Cheftrainer Maximilian Goßner hatten vor dem Auftaktkampf gegen den TV Geiselhöring von drei richtungsweisenden Begegnungen in der noch jungen Oberliga-Saison gesprochen. Nach dem korrigierten Ergebnis gegen Geiselhöring – von 0:40 auf 15:14, wie das Ergebnis nach dem sportlichen Kampf gewesen war – und der hauchdünnen Niederlage in Burgebrach, liegt Westendorf derzeit mit 2:2-Punkten auf Rang fünf. Nur der SC Anger und TSV Burgebrach stehen vor dem dritten Kampftag noch mit jeweils 4:0 verlustpunktfrei da.