Eishockey-Star mit Allgäuer Wurzeln: Nico Sturm hat sich verlobt

Sie hat "Ja" gesagt: Einst lernte Nico Sturm das Eishockeyspielen beim ESV Kaufbeuren. Heute ist er Stanley-Cup-Sieger, Vizeweltmeister - und frisch verlobt.

05.09.2023 | Stand: 14:05 Uhr

Wenn's läuft, dann läuft's: Eishockey-Star Nico Sturm hat einen Mega-Aufstieg hingelegt. Fast fünf Jahre spielte er einst im Nachwuchs des ESV Kaufbeuren. Inzwischen hat er sich bei den San Jose Sharks in der NHL, der härtesten Liga des Welt, etabliert. 2022 erfüllte er sich im Trikot der Colorado Avalanche mit dem Stanley-Cup-Sieg den Traum jedes Eishockeyspielers. Auch in der Nationalmannschaft ist Sturm eine feste Größe - feierte mit dem DEB-Team einen historischen Erfolg mit dem Vize-WM-Titel 2023.

Jetzt kommt auch privates Glück dazu: Wie der gebürtige Augsburger auf Instagram mitteilt, hat er sich mit seiner langjährigen Freundin Taylor Turnquist verlobt. Auch sein Club San Jose Sharks gratulierte Nico Sturm auf X (einst Twitter) zur Verlobung.

Nico Sturm: Freundin Taylor ist selbst Eishockeyspielerin

Sturms Freundin Taylor stammt aus den USA und ist selbst Eishockeyspielerin. Die 26-Jährige spielte zuletzt bei Boston Pride, ging ihres Nicos wegen nun aber mit nach Kalifornien und arbeitet laute Eliteprospects im Nachwuchs der Sharks.

Das Eishockeyspielen lernte Nico Sturm unter anderem beim ESV Kaufbeuren. 2009 wechselte er aus Augsburg zum ESVK. In seinen Jahren in den Nachwuchsteams kam er auf insgesamt 165 Spiele, legte hier unter anderem unter Trainer Juha Nokelainen den Grundstein für seine tolle Karriere.

Von Kaufbeuren in die USA: Nico Sturm und seine Verlobte lernten sich an der Uni kennen

Fast fünf Jahre später verließ er den ESVK - vom Ostallgäu zog es ihn in die USA. An der Clarkson Universität im US-Bundesstaat New York begann er ein Wirtschaftsstudium und spielte für das College-Team. Dort lernte er seine jetzige Verlobte Taylor kennen. Und geriet ins Visier der NHL-Scouts.

Erst als fünfter deutscher Eishockeyspieler gelang ihm 2022 bei den Colorado Avalanche der Coup - ein Sieg im Stanley-Cup-Finale gegen Titelverteidiger Tampa Bay. Kurz darauf wechselte Sturm zu den San Jose Sharks an die Westküste. Dort geht er ab Oktober in seine zweite Saison.

Jetzt "Stockcheck" - den Eishockey-Podcast abonnieren und keine Folge verpassen

Stockcheck abonnieren: Was bringt mir das?

Wenn Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder in ihrem Podcatcher abonnieren, verpassen Sie keine Folge von Stockcheck. Die Audiodatei wird automatisch im WLAN heruntergeladen - so können Sie unseren Eishockey-Podcast auch unterwegs sorgenfrei hören. Außerdem erhalten Sie eine Benachrichtung bei der Veröffentlichung einer neuen Folge. Gehörte Episoden werden bei den meisten Podcast-Apps automatisch vom Gerät gelöscht.