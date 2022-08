Nie wieder Mattenboden aufbauen - TTB Kaufbeuren zieht um

Nach vielem hin und her hat das Taekwondo Team Buron Kaufbeuren endlich eigene Räumlichkeiten in einer Halle. Der Umbau von Büros zu Trainingsräumen geht gut voran.

23.08.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Mattenboden, Spiegelwände, Garderobe, Lagerraum sogar eine kleine Küche: Die Trainerinnen Dorine Heckl und Michaela Zimmermann vom Taekwondo Team Buron Kaufbeuren sind froh, endlich eigene Hallen für ihren Taekwondo-Verein zu haben.

Am 19. September soll es losgehen

Seit dem 1. April baut der TTBK die Büros in der Julius-Probst-Straße 10 zu Trainingshallen um. Der Tag der Eröffnung steht bereits fest, sagt Zimmermann, am 19. September geht das Training wieder los. Für Mitglieder gebe es bereits einen Infotag am 13. September, da sich Trainingszeiten ändern würden.

Viel Eigenleistung des Vereins

Die beiden Trainerinnen sind bereits seit 2003 dabei, und bis jetzt habe es immer Probleme mit den anderen Hallen gegeben. So war der Stauraum zu klein oder vergehe beim Auf- und Abbau der Mattenböden und Trainingsgeräten viel wertvolle Zeit, sagt Michaela Zimmermann. Auch wenn vieles durch die neuen Hallen einfacher wird, stießen die Sportler auf andere Hürden. Doch den Umbau stemmte der TTBK größtenteils in Eigenleistung, Material und nötige Fachkräfte wurden durch Spenden finanziert. Insgesamt betragen die Baukosten etwa 25000 Euro.

Sicherer Weg für die Kinder

Zimmermann sagt: „Besonders danken wir der Stadt. Ohne die 30 Prozent Mietzuschuss wäre das nicht möglich gewesen.“ Dazu mussten die Räumlichkeiten die Richtlinien für Kinder erfüllen. Das heißt, dass zum Beispiel die Fenster mit einer Absturzsicherheit ausgestattet werden mussten. Zimmermann sagt, als Nächstes solle noch ein Umgangsweg erstellt werden, damit der Nachwuchs sicher ankommt. Die Räumlichkeiten liegen nämlich im Industriegebiet, weswegen LKW oder andere Fahrzeuge den Weg der Kinder kreuzen können. Der „Weg hinterm Kino“, wie die Trainer ihn nennen, sei da viel sicherer.

Der Verein hat im Moment etwa 130 Mitglieder, sucht aber noch neue, vor allem erwachsene, Schüler. Mehr Infos auf der Internetseite des TTB Kaufbeuren oder per E-Mail: info@taekwondo-kaufbeuren.de

