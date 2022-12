Noah Schüttler startet mit Sieg in die neue Saison

Biathlet vom Ski-Club Kaufbeuren gewinnt Sprint am Großen Arber. Der 16-jährige Noah Schüttler ist inzwischen auch im deutschen Nachwuchskader.

28.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Noah Schüttler ist beim Alpencup im Biathlon, der zugleich auch zum Deutschlandpokal zählt, am Großen Arber mit einem Jahrgangssieg in die neue Saison gestartet. Der 16-jährige Nachwuchsbiathlet des Ski-Club Kaufbeuren, der seit dem Frühjahr das Skiinternat an der Christopherusschule in Berchtesgaden besucht, knüpfte damit nahtlos an seine Erfolge in der Vorsaison an, als er die Gesamtwertung des Biathlon-Deutschlandpokals in seiner Altersklasse überlegen gewonnen hatte.

Vom Deutschen Skiverband nominiert

Durch die Vorjahreserfolge wurde der Oberbeurer für den Nachwuchskader 2 des Deutschen Skiverbands nominiert und trainiert nun mit seiner Lehrgangsgruppe unter anderem am Biathlonstützpunkt in Ruhpolding. Nach der langen Saisonvorbereitung mit mehreren Trainingslagern und einem finalen Schneelehrgang im Osttiroler Obertilliach stand kurz vor Weihnachten im Bayerischen Wald das erste echte Kräftemessen auf Schnee für den zweifachen Juniorenmeister auf dem Programm.

Im zweiten Sprint eingeschossen

Das Wettkampfprogramm im Hohenzollern-Skistadion unterhalb des Großen Arbers bestand aus zwei Sprints über 7,5 Kilometer mit je zwei Schießeinlagen. Am ersten Wettkampftag patzte Noah Schüttler gleich beim Liegendanschlag und leistete sich drei Schießfehler. Da es anschließend in der Loipe gut lief und auch beim zweiten Schießen alle Scheiben fielen, schob sich der SCK-Athlet noch bis auf den siebten Gesamtrang – 3. Platz im Jahrgang 2006 – nach vorne. Fast perfekt lief es für Schüttler dann am zweiten Wettkampftag. Nach einem fehlerfreien Liegend-Schießen blieb beim abschließenden Stehend-Schießen nur eine Scheibe stehen. Passend dazu stimmte auch wieder die Laufleistung und so gelang dem Nachwuchsbiathleten der Tagessieg im Jahrgang 2006 des Deutschlandpkals.

Nächste Nominierung für Schüttler

Mit dem Erfolg dürfte sich Noah Schüttler für eine Nominierung zum Winter European Youth Olympic Festival (EYOF) empfohlen haben, das Ende Januar in der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien stattfindet. Der erste Fixpunkt im neuen Jahr ist auf jeden Fall der nächste Deutschlandpokal, der von 13. bis 15. Januar in Oberwiesenthal im Erzgebirge stattfindet.