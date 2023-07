Noch einmal jünger, noch einmal bescheidener? Die SVK vor der Saison

Die SpVgg Kaufbeuren startet in die neue Bezirksliga-Saison. Auf einigen wichtigen Stellen im Kader gab es Änderungen. Trainer Mahmut Kabak sieht schon eine innige Atmosphäre.

22.07.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Ist es Bescheidenheit oder ist es eine weise Voraussicht, die herauszuhören ist, wenn man mit Mahmut Kabak, dem Cheftrainer des Bezirksligisten SpVgg Kaufbeuren spricht? Auch im zweiten Jahr nach dem Abstieg aus der Landesliga will man rund ums Parkstadion den Wiederaufstieg nicht ganz klipp und klar als Ziel ausgeben. Unter den ersten vier zu landen, das sei die Prämisse, betont Kabak vielmehr und verweist auch auf die Veränderungen im Kader – die nämlich nicht ganz unerheblich sind.

Torwart und Kapitän sind von Bord gegangen

Da wäre zum einen Fabio Zeche, der das Tor nach zwei Spielzeiten geräumt hat und sich dem TSV Schwabmünchen in der Landesliga angeschlossen hat. Kapitän Johannes Martin wiederum hat sich für den FC Buchloe entschieden zu spielen, Michael Uhrmann läuft künftig als Spielertrainer für den SV Stöttwang auf – Samuel Fischer geht für den SV Hohenfurch und Benjamin Büttner für den FC Thalhofen auf den Platz.

Harald Killimann neuer Keeper

Neben fünf oder sechs Spielern aus der eigenen Jugend, die entweder in der Reserve oder in der Ersten Mannschaft eingesetzt werden können, stehen auf der Zugangsseite Philipp Siegert und Sahan Bahtiyar aus Neugablonz, Kubilay Güzel, Alessandro Mulas und Lane Salihaj (Schongau) sowie diverse Nachwuchsspieler. Im Tor dürfte die neue Nummer eins Harald Killimann werden. „Ich vertraue ihm zu 100 Prozent“, sagt Kabak über den Schlussmann, der aus der eigenen Jugend kam und zuletzt unter anderem auch in der Reserve Bälle festhielt. Er ist 20 und ein gutes Beispiel dafür, dass sie SVK an entscheidenden Positionen in der kommenden Saison noch einmal verjüngt wurde, wie der Cheftrainer betont.

Mehr Tore, aber auch mehr Risiko

Dennoch geht das Team zuversichtlich in die neue Spielzeit. Die Vorbereitungsspiele hätten, sagt Kabak, gut gezeigt, dass das Team mehr Tore schieße als früher - wegen des erhöhten Risikos im Spiel nach vorn aber auch hinten eben mehr zulasse. Es scheint, als ob noch ein bisschen Balance nötig ist. Die Atmosphäre sei indes schon sehr früh im Fußballjahr „innig“, wie Kabak sie umschrieb. Damit das so bleibt, soll sich Kaufbeuren früh erfolgreich zeigen.

Vier Punkte sind erstes Ziel

Entsprechend misst der Trainer den ersten beiden Matches eine besondere Bedeutung bei. Am Sonntag geht es beim TSV Ottobeuren zur Sache, ehe dann am letzten Juli-Samstag der FC Oberstdorf der Gegner des ersten Heimspiels der Saison 2023/24 sein wird. „Wir wollen aus diesen beiden Matches mit mindestens vier Punkten starten“, gibt Kabak vor. In der vergangenen Saison verlor die SVK gegen beide Gegner immerhin kein Spiel – gegen beide Vereine holte Kaufbeuren jeweils vier Punkte. Als Kapitän soll fortan Maxi Nieberle die Mannschaft auf das Feld führen, zweiter und dritter Mannschaftsführer sind nun Jannik Keller und Torjäger Robin Conrad.

Neuzugänge: Sahin Bahtiyar (BSK Neugablonz), Kobilay Güzel (TSV Oberstdorf), Alessandro Mulas (TSV Landsberg), Lane Salihaj (Kosov Schongau), Philipp Siegert, (BSK Neugablonz), Aslan Kaan, Dasdemir Ömer, Matteo Di Maggio, Khojasteh Shayan, Samuele Palazotta und Dennis Schmidt (alle aus der U19 der SpVgg Kaufbeuren).

Abgänge: Torwart Fabio Zeche (Schwabmünchen), Kapitän Johannes Martin (FC Buchloe), Daniel Osowski (SVO Germaringen), Michael Uhrmann (Spielertrainer SV Stöttwang), Benjamin Büttner (FC Thalhofen), Lenz Bauer, Samy Fischer (beide unbekannt).