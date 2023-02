Nur 1,2 Sekunden - deutsche Jugendstaffel ist zweiter im Biathlon

Noah Schüttler gewinnt Silber in der Biathlon-Staffel beim European Youth Olympic Festival. Zuvor zeigte der Kaufbeurer schon eine starke Leistung im Sprint.

05.02.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Der Oberbeurer Biathlet Noah Schüttler hat beim Winter European Youth Olympic Festival (EYOF) im italienischen Forni Avoltri (Friaul-Julisch Venetien) den größten Erfolg seiner noch jungen Karriere gefeiert. In der Biathlon-Mixed Staffel über 4x 6 km gewann der Athlet des Ski-Club Kaufbeuren mit dem Team Deutschland die Silbermedaille: „Im Nationalmannschafts-Outfit für Deutschland zu laufen gab nochmal den Extra-Kick“, erklärte Schüttler nach dem Trip.

Die Gastgeber distanziert

Nur 1,2 Sekunden haben dem deutschen Quartett (1:17:12.5 Stunden) mit Alma Siegismund (SSV Altenberg), Julia Tannheimer (DAV Ulm), Noah Schüttler (Ski-Club Kaufbeuren) und David Schmutz (DAV Ulm) am Ende zu Gold gefehlt, dass sich die französische Staffel (1:17:11.3) sicherte. Bronze ging an das Gastgeberland Italien (1:17:34.3.).

"Gänsehautfeeling pur"

Die zweite DSV-Athletin Julia Tannheimer, die schon Gold im Einzel gewonnen hatte, übergab als Führende an Noah Schüttler, der an Position drei lief. „In der Staffel waren sehr viele Zuschauer da, wenn du da als Führender auf die Strecke gehst und dich auch noch im Stream auf der Leinwand siehst, dann ist das schon Gänsehautfeeling pur“, erinnert sich Schüttler, der am Schießstand das Drumherum dann aber gekonnt ausblendete. Der 16-jährige Oberbeurer benötigte beim Stehend-Schießen zwar drei Nachlader, vermied aber die Strafrunde und konnte so seinem Teamkollegen David Schmutz noch 15 Sekunden Vorsprung mitgeben.

Nicht Gold verloren, sondern Silber gewonnen

Am Ende war das anhand der Einzelergebnisse favorisierte französische Quartett allerdings zu stark. Entsprechend war sich die deutsche Staffel auch einig, nicht Gold verloren, sondern Silber gewonnen zu haben.

Schüttler überzeugt schon im Sprint

Schon vor dem krönenden Staffelabschluss zeigte Schüttler vor allem beim Sprint über 7,5 km eine hervorragende Leistung. Mit einer fehlerfreien Schießleistung lief er im Feld der 69 Athleten auf Rang 14 und war damit der mit Abstand beste deutsche Athlet. Zur Top Ten, die fast ausnahmslos aus Athleten des Jahrgangs 2005 bestand, fehlten dem Oberbeurer aus dem Jahrgang 2006 nur drei Sekunden.

Motivation für den Deutschland Pokal

Nach dem Kräftemessen mit den besten europäischen Nachwuchsbiathleten geht es für Schüttler nun wieder im Deutschlandpokal weiter, in dem er durch die EYOF-Teilnahme die Rennen am Notschrei im Schwarzwald verpasst hat und deshalb seine Führung erst einmal abgeben musste. „Für die nächsten Rennen nehme ich von der EYOF-Woche sehr viel Motivation mit. Zudem habe ich auch einiges gelernt, was mir jetzt im Deutschlandpokal hoffentlich helfen wird“, erklärte der Schüler des Christophorus Sportinternats in Berchtesgaden, in dem jetzt auch auf der Schulbank eine Aufholjagd ansteht.