Nur für gute Freunde - die WM begeistert in der Region wenig

Die Fußball-Weltmeisterschaft erweckt bei den Fans daheim nur mäßig Emotionen – private Feiern sind im Ostallgäu derzeit die Höhepunkte.

29.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Tor: Niclas Füllkrug hält die deutsche Nationalmannschaft im Spiel – bis jetzt. Soweit die gute Nachricht aus deutscher Sicht. Aber auch für viele andere Favoriten ist Bangen und Bibbern angesagt. Und was gibt es sonst noch aus deutscher Sicht? Stimmungsvolle Choreografien und bunte Fanfeste in Katar sind jedenfalls Mangelware. „Zur WM fliegt auch niemand, Gründe gibt es genug und sind bekannt“, meint stellvertretend Hubert Ressel von der SpVgg Kaufbeuren. „Allein aufgrund des Zeitfensters und der Jahreszeit ist eine Reise dorthin unwahrscheinlich“, ergänzt Johann Seitz vom Vorstand des FC Buchloe. Und natürlich seien die politischen Hintergründe und das Verhalten der FIFA auch nicht so einladend, meint Sebastian Kühn, Schriftführer SV Mauerstetten.

Keine Interesse am Public viewing

Das Ganze halte wohl auch die Stimmung in Deutschland im Keller und die „Vorfreude in Grenzen“, sagt Kühn. In der Öffentlichkeit finden jedenfalls wohl so gut wie keine Veranstaltungen statt. Weder vier Wochen vor der WM noch zu deren Beginn „liegen der Stadtverwaltung Kaufbeuren Anfragen zur Durchführung von Public Viewing vor“, berichtet Peter Igel, Abteilungsleiter Wirtschaftsförderung. Dabei gewähren die niedrigen Coronazahlen derzeit keinerlei Einschränkungen. Auch bei den Vereinen sind kaum Aktivitäten geplant – der FSV Lamerdingen ist da die Ausnahme.

Grillabende im Winter eher selten

„Wir werden die Spiele der deutschen Mannschaft im Sportheim übertragen und gemeinsam mitfiebern. Ansonsten sind keine Aktionen zur WM geplant“, erklärt Schriftführer Dennis Wüster. Das hat auch mit der Winterpause zu tun, „da ist jeder froh, mal ein bisschen Abstand zu bekommen. Zum anderen sind um diese Zeit private, berufliche Weihnachtsfeiern“, erzählt Seitz. Zudem passt die Jahreszeit nicht: Da sei das Vereinsheim bereits im „Winter-/Energiesparmodus“, erläutert Marcel Klamt, Schriftführer FC Blonhofen. Und „die typischen Grillabende oder das Public Viewing“ sei im Winter „vermutlich nicht oder nur in veränderter Form“ möglich, fügt er an.

Gemütliches Beisammensein

Doch gänzlich fußballfrei geht es in den einschlägigen Kreisen natürlich auch nicht: „Vielleicht ergibt es sich spontan, dass unsere Spieler sich einmal treffen, um ein Spiel gemeinsam anzusehen“, erklärt Oliver Baumann, Abteilungsleiter SVO Germaringen, vorsichtig. „Feiern oder Partys im Rahmen der WM“ (Seitz), das „eine oder andere gemütliche Zusammensein“ (Kühn) werde es sicher geben.

Rituale und Kleberbilder ziehen noch

Und bei der SVK plane das eine kleine Gruppe fest, berichtet Ressel: „Wir haben da seit Jahren bei einer WM oder EM ein Ritual. Wir treffen uns privat bei Bier und Brotzeit immer im Wechsel unter dem Motto ,Ouzo, aber nur für gute Freunde’. Bei einem Sieg für Deutschland gibt es dann einen.“ Immerhin, die kindliche Freude am Fußball hat die FIFA noch nicht verscherbelt, berichtet Björn Bauer, Abteilungsleiter FC Jengen: „Unsere Kleinen sind fleißig am Panini Sticker-Album sammeln.“