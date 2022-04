OB Bosse kritisiert Pläne für Auto-Korso im Allgäu

Deutsche aus Russland wollen am Sonntag einen Auto-Korso zwischen Kaufbeuren und Kempten veranstalten. Das ist die Kritik von OB Stefan Bosse aus Kaufbeuren.

08.04.2022 | Stand: 16:22 Uhr

Update Freitag, 15 Uhr:

Der angekündigte Auto-Korso Deutscher aus Russland am frühen Sonntagnachmittag soll stattfinden. Oberbürgermeister Stefan Bosse teilte am Freitag mit, dass der Veranstalter trotz mehrerer Gespräche nicht von seinem Vorhaben abzubringen gewesen sei. Unter dem Motto „Auto-Demo gegen Diskriminierung“ ist der Stadtverwaltung als Versammlungsbehörde der Auto-Korso von Kaufbeuren nach Kempten und zurück am kommenden Wochenende mitgeteilt worden. „Eine Veranstaltung dieser Art ist der Versammlungsbehörde nur anzuzeigen“, so Bosse, der diese Form des Protestes in der aktuell aufgeheizten Situation und angesichts des Ukraine-Krieges mit Sorge sieht.

Die Stadt habe in Abstimmung mit der Polizei umfangreiche Auflagen für die Veranstaltung erteilt, darunter eine Begrenzung der Fahrzeugzahl auf 100 sowie Zehnerblöcke während der Fahrt. Polizeifahrzeuge begleiten die Kolonne. Die B12 darf nicht benutzt werden. Die Strecke führt über Nebenstrecken.

Eine Untersagung sei rechtlich nicht zu begründen gewesen, sagt Bosse am Freitag. Der Oberbürgermeister habe nach der Anmeldung mehrere Gespräche mit den veranstaltenden Personen geführt. Trotz seiner „dringenden Bitte“, in der aktuellen Situation nicht auf diese Weise zu demonstrieren, halte die Versammlungsleitung an ihrer Absicht fest. Bosse zeigte sich enttäuscht, dass seine Appelle nicht Gehör fanden. „Ich bin überzeugt, dass beteiligte Menschen ihrem Anliegen, eine Diskriminierung russischstämmiger Menschen zu verhindern, einen Bärendienst erweisen“, sagte er.

Ursprungsmeldung von Donnerstag

Ein geplanter Autokorso Deutscher aus Russland im Allgäu alarmiert die Sicherheitsbehörden. Die „Auto-Demo gegen Diskriminierung“ angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine ist für kommenden Sonntag um 13 Uhr angemeldet. „Wir fahren über Neugablonz nach Kaufbeuren bis nach Kempten und wieder zurück“ heißt es in Ankündigungen, die in sozialen Netzwerken kursieren. Während sich dieser Protest offiziell gegen die „Diskriminierung" der deutschrussischen Bevölkerung richtet, gibt es mittlerweile bundesweit auch Autokorsos, deren Teilnehmer teilweise offen den Angriff auf die Ukraine verteidigen.

Bis zu 100 Fahrzeuge beim Auto-Korso denkbar

Der Korso im Allgäu wurde ordnungsgemäß angemeldet und dürfte aus heutiger Sicht auch stattfinden. „Wir bewerten die Lage allerdings laufend neu“, sagt Polizeisprecher Holger Stabik. Die Demonstration wird nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden aus bis zu 100 Fahrzeugen bestehen. Die Veranstalter rufen dazu auf, Flaggen und Plakate mitzuführen. Die geplante Strecke führt allerdings nicht über die B12, sondern über Nebenstrecken. „Wir beurteilen die Demonstration nicht inhaltlich“ sagt Stabik. Die begleitenden Beamten hätten die Aufgabe, das Versammlungsrecht und die Demonstration selbst zu schützen, mögliche Straftaten und größere Verkehrsbehinderungen oder Gefährdungen zu verhindern.

Darum sieht der Kaufbeurer Oberbürgermeister den Korso mit Sorge

„Der Krieg ist längst auch bei uns angekommen“, sagt der Kaufbeurer Oberbürgermeister Stefan Bosse. Damit meint er die bislang mehr als 400 Flüchtlinge aus der Ukraine, die mit einer „unwahrscheinlich großen Hilfsbereitschaft“ der Kaufbeurer empfangen worden seien. Ihm sei jedoch eine weitere Botschaft wichtig: „Die ukrainische Flagge am Kaufbeurer Rathaus weht aus Solidarität mit den Kriegsflüchtlingen“, sagt er. „Sie hängt dort nicht, um andere Menschen oder Nationen auszugrenzen oder zu verletzen.“ Viele tausend Menschen in Kaufbeuren kämen aus Russland oder anderen Staaten der ehemaligen Sowjetunion, hätten Verbindungen in diese Länder, seien von dem Krieg emotional betroffen. Bosse: „Ich appelliere eindringlich, diese Menschen hier nicht zu diskriminieren.“ Es gebe erste Hinweise darauf, dass Menschen, die die russische Sprache sprechen, ausgegrenzt werden, dass ihre Autos beschädigt werden. „Bei uns sind alle willkommen“, sagte Bosse. „Wir werden jeder Form von Gewalt entschieden entgegentreten.“

Bosse berichtet von einem „guten Gespräch“, das er mit den Veranstaltern geführt habe. „Ich habe großes Verständnis für das Anliegen.“ Einen Autokorso lehne er in dieser aufgeheizten Stimmung allerdings kategorisch ab. Seiner eindringlichen Bitte, auf diese Form der Demonstration zu verzichten, seien die Initiatoren bislang nicht nachgekommen.

Kein Anstieg politisch motivierter Straftaten wegen des Ukraine-Kriegs

Wie Polizeisprecher Stabik berichtet, sei im Anzeigenaufkommen derzeit keine Steigerung aufgrund politisch motivierter Straftaten in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg erkennbar. Bosse berichtet von einer Anzeige aufgrund eines beschädigten Fahrzeuges, auf ein weißes Z zu sehen war. Der Buchstabe findet sich auch auf russischen Panzern und steht für „Za Popedu“ („Für den Sieg“). Fälle von zwei Dutzend weiteren beschädigten Fahrzeugen in Kaufbeuren, von denen die Veranstalter der Demonstration sprachen, haben sich laut Bosse nicht verifizieren lassen. Sie sollen aus Sorge vor weiteren Repressionen nicht zur Anzeige gekommen sein, sei ihm gesagt worden.

