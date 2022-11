Oben dran bleiben - Blonhofen sucht Anschluss zum Spitzenquartett

Dem FC Blonhofen fehlt es in der Kreisklasse Allgäu 2 derzeit an Konstanz. Eine Siegesserie und der Gardasee sollen helfen.

03.11.2022 | Stand: 11:53 Uhr

13 Spiele, nur drei Niederlagen – und dennoch ist Stefan Losch, Abteilungsleiter der Blonhofener Fußballer nicht durch und durch zufrieden. An Konstanz habe es in den bisherigen Spielen der laufenden Saison gefehlt, gibt er zu Protokoll. Was er meint: Blonhofen hat zwar in der Kreisklasse 2 seit vier Spielen nicht mehr verloren, über die komplette Spielzeit hinweg gelang es aber auch nicht, mal eine Siegesserie zu starten.

Verfolgerduell in der Kurstadt

Mehr als zwei aufeinanderfolgende Siege wurden nicht eingefahren. Immer wieder waren entscheidende Spieler verletzt oder angeschlagen. Und genau mit solchen nicht ganz fitten Akteuren geht der FCB auch in das kommende Spiel. Dann trifft Blonhofen als Tabellenfünfter auf den FC Bad Wörishofen, der mit erst zwölf Gegentoren auf Rang drei liegend einer der besten Defensiven der Liga stellt. Anstoß in der Kurstadt ist am Sonntag um 14.30 Uhr.

Kraft tanken am Gardasee

„Da wollen wir natürlich das Beste rausholen und somit auch an der Spitze dranbleiben“, gibt Losch die Richtung vor. Sechs Zähler sind es aktuell, die die Blonhofener von den Plätzen eins und zwei der Liga trennen. Um für den weiteren Saisonverlauf gerüstet zu sein, ist indes ein Wintertermin schon gebucht. Zur optimalen Vorbereitung auf die Matches, die ab Ende März anstehen, geht es für den FC Blonhofen ins Trainingslager an den Gardasee. Zuvor aber müssen noch die Partien im November absolviert werden – am besten siegreich.