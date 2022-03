Hier kommen die Forellen aus dem Teich auf den Tisch

Forellen der Negeles sind am Aschermittwoch gefragt. Wie der Betrieb im Einklang mit der Natur arbeitet und warum bei zu frischem Fisch Vorsicht geboten ist.

01.03.2022 | Stand: 18:28 Uhr

Saisonales und regionales Essen zu genießen, möglichst frisch, gesund und ohne weite Transportwege, liegt im Trend. Davon profitiert auch die Fischzucht Negele in Oberbeuren. Der Familienbetrieb blickt auf eine lange Tradition zurück. Schon der Opa begann einst in Märzisried, Forellen zu züchten. 1989 übernahm sein Sohn Philipp Negele das Unternehmen der Familie Rothärmel an der Salzstraße im Kaufbeurer Ortsteil Oberbeuren und stellte es neu auf. Inzwischen sind dort Sohn Markus Negele und Ehefrau Elisabeth am Ruder.