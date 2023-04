Blasmusik-Enthusiasten aufgepasst: Im Ostallgäu findet ein Workshop mit der Gruppe Southbrass statt

Ein Blasmusik-Workshop für Anfänger und Fortgeschrittene findet in Oberostendorf statt. Mit dabei: die erfolgreiche Südtiroler Gruppe Southbrass.

08.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Blasmusik-Enthusiasten haben am Sonntag, 23. April, die Möglichkeit, an einem Blasmusik-Workshop mit der jungen, international erfolgreichen Südtiroler Gruppe Southbrass teilzunehmen.

Darum geht es beim Blasmusik-Workshop in Oberostendorf

Bei der Veranstaltung im Zentrum der Vereine in Oberostendorf geht es nach Angaben der Veranstalter darum, mit der richtigen Energie zum passenden Groove zu kommen. Aber auch Grundlagen in Stilistik, Klang und gemeinsamem Musizieren sollen vermittelt werden. Der Workshop richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene. Dabei wird auf individuelle Fragen eingegangen.

Nach der Arbeitsphase von 9.30 bis 12.30 Uhr geht es zum gemeinsamen Mittagessen, um sich mit den Dozenten und den anderen Teilnehmern austauschen zu können. Weitere Infos und Anmeldung im Internet. Anmeldeschluss ist Freitag, 14. April.

