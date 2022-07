Das Grauen in den öffentlichen Toiletten von Kaufbeuren

Öffentliche WCs in Kaufbeuren stinken, sind oft beschmiert und verdreckt. Der Vandalismus kennt kaum Grenzen. Und die Kooperatin mit Wirten lief aus - was nun?

11.07.2022 | Stand: 17:08 Uhr

Wehe dem, der in der Stadt plötzlich ein Bedürfnis verspürt und sich erleichtern möchte. Die Auswahl an öffentlichen Toiletten ist ein Graus. Der Gestank unbeschreiblich. Da bleibt nur das Ausweichen auf ein Lokal, schnell einen Espresso bestellen und sofort das sehr gepflegte WC ansteuern. Die Erleichterung genießen. Doch warum klappt das in öffentlich zugänglichen Sanitäranlagen nicht? Die Stadtverwaltung kennt laut Pressesprecher Tobias Müller auch keine Antwort. Der Vandalismus erschüttert ihn.

