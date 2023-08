B16-Ortsumfahrung: Bürger in Pforzen kritisieren geplante Trasse

Gegen die vorgestellte Trasse für die B16-Ortsumfahrung Kaufbeuren/Pforzen formiert sich Widerstand. Das sind die Gründe.

Von Allgäuer Zeitung Redaktion

04.08.2023 | Stand: 08:53 Uhr

In Pforzen gibt es Widerstand gegen die von staatlicher Seite favorisierte Trasse „Nord 4“ der B16-Ortsumfahrung Kaufbeuren/Pforzen. Sie würde an der Abzweigung von B16 und Staatsstraße Richtung Schlingen mit einem Kreisverkehr beginnen, von dort nach Osten über die Wertach führen und an der OAL 13 einen Knick nach Süden machen, entlang der Bahnlinie verlaufen und mit einem weiteren Kreisverkehr in die Kreisstraße Germaringen-Pforzen (OAL6) münden.

