Das Ostallgäu ist kein Hotspot mehr: Kommt jetzt der freiwillige Lockdown?

Das Ostallgäu gilt nicht mehr als Hotspot. Die verschärften Regeln sind vorerst passé. Doch Gastronomen sind skeptisch: Die einen öffnen, andere warten ab.

01.12.2021 | Stand: 18:41 Uhr

Das Ostallgäu befreit sich von den Corona-Fesseln: Nachdem dort die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch fünf Tage lang unter 1000 lag, gilt der Landkreis von Donnerstag an nicht mehr als Hotspot. Damit können Restaurants und Cafés wieder öffnen, die verschärften Einschränkungen für Hotels entfallen, sogenannte körpernahe Dienstleistungen dürfen angeboten werden. Präsenzangebote in Musikschulen, Fahrschulen und der Erwachsenenbildung sind möglich, wenn die 2G-Regel (geimpft oder genesen) eingehalten wird. Zudem können Sport- und Kulturstätten (mit 2Gplus-Regel, also zusätzlich getestet) wieder öffnen.