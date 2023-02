Ostallgäuer baut Cannabispflanzen auf dem Dachboden an

Ostallgäuer (54) will mit Marihuana seine Schlafprobleme lösen. Wegen des Anbaus auf seinem Dachboden wird er vom Gericht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

19.02.2023 | Stand: 04:39 Uhr

Ein heute 54-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis war in seinem Leben noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten - bis er im vergangenen Jahr auf die Idee kam, seine Schlafprobleme mit Cannabis zu bekämpfen, das er dann in einem Anbauzelt auf seinem Dachboden zog.

