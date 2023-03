Niklas Stechele vom TSV Westendorf ist Europameister

Der Ostallgäuer Ringer Niklas Stechele hat bei der EM in Bukarest Gold gewonnen.

19.03.2023 | Stand: 12:14 Uhr

Ringer-Deutschland hat mit Niklas Stechele einen neuen Europameister in der Altersklasse U23: Der Westendorfer Kaderathlet holte sich in Bukarest den kontinentalen Titel in der Gewichtsklasse bis 57 kg Freistil und folgt auf Horst Lehr. „Ich kann es noch gar nicht beschreiben, aber ich denke, nach und nach werde ich diesen Erfolg realisieren“, sagte Stechele nach dem Sieg. Der Freistilkünstler vom TSV Westendorf gewann im EM-Finale gegen den Türken Tolga Ozbek mit 4:2.

Lesen Sie auch: "Ich flippe aus" - Niklas Stechele bei der Ringer-EM im Finale

Für Jürgen Scheibe, Bundestrainer im Freistil, stellt der Erfolg ein Ergebnis "kontinuierlicher Arbeit und sehr guter Trainingspartner im eigenen Land" dar. „Stark, wirklich stark“, sagte Scheibe.