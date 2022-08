Johanna Hofmann aus Blöcktach (Ostallgäu) und ihr Shetlandpony Ilvy gehen gerne wandern. Nun ist das Damen-Duo von einer zehnwöchigen Tour durch Süddeutschland zurück.

09.08.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Wasser, Karotten, Heu. Pony Ilvy ist genügsam. Wenn Johanna Hofmann (25) der Dame mit der Hand durch die Mähne fährt, schüttelt sie den Kopf, schnauft zufrieden, wiehert sogar kurz. Die beiden verstehen sich ohne Worte, was Ilvy zu ihrer geliebten Wandergefährtin macht. Die beiden sind nun erschöpft, aber glücklich von einer zehnwöchigen Tour über gut 1000 Kilometer per pedes zurück in Baisweil, wo Ilvy ihren Stall hat. „Wir wollen bald wieder auf Tour“, sagt Johanna.

