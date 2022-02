Osterzell braucht mehr Wohnungen und mehr Kita-Plätze

Bis zu 80 zusätzliche Wohnungen wären im Ortskern möglich. Der Kindergarten platzt aus allen Nähten. Wie man schnell Abhilfe schaffen könnte.

13.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Die geplante Änderung des Bebauungsplanes für den Ortskern von Osterzell, die Kindergartenbedarfsplanung, Feuerwehrangelegenheiten, die Abrechnung der First Responder für das Jahr 2021 und ein Zuschussantrag des Theatervereins „Bayrischer Hiasl“ beschäftigten den Gemeinderat Osterzell in seiner jüngsten Sitzung.

Dorfcharakter soll erhalten bleiben

Mit der Änderung des Bebauungsplanes „Ortskern Osterzell“ soll den Eigentümern der dortigen Grundstücke eine geregelte Verdichtung der Bebauung ermöglicht werden. Gleichzeitig solle der Dorfcharakter Osterzells erhalten bleiben, betonte Bürgermeister Bernhard Bucka. Wie er ausführte, wurden bereits Gespräche mit den Betroffenen geführt. Eine Nachverdichtung könnte bis zu 80 zusätzliche Wohneinheiten möglich machen. Planerin Barbara Schulze und Bucka stellten den Vorentwurf detailliert vor. Einstimmig billigte der Gemeinderat die entsprechende zweite Änderung des Bebauungsplanes „Ortskern Osterzell“ und fasste den Auslegungsbeschluss. Träger öffentlicher Belange und die Bürger haben nun vier Wochen Gelegenheit, Stellung zur veränderten Bauleitplanung zu nehmen.

Kindergarten ist voll ausgelastet

Umfangreich war das Zahlenwerk zur Auslastung des Kindergartens und zur künftigen Bevölkerungsentwicklung in Osterzell, das Bucka vortrug. In den vergangenen Jahren seien sowohl die Kindergartenplätze als auch die Krippenplätze sehr gut belegt gewesen. Bereit einen Monat vor Meldeschluss wurden alle 25 Kindergartenplätze und zwölf Krippenplätze für das kommende Kindergartenjahr belegt, berichtete Monika Pfefferle-Rieger, die Leiterin der Einrichtung. Deshalb schlug Bucka vor, übergangsweise eine Kombigruppe für zehn Kindergartenkinder und fünf Krippenkinder einzurichten. Pfefferle-Rieger machte jedoch deutlich, dass bereits jetzt die vorhandenen Räumlichkeiten voll ausgereizt seien. In einem gemeinsamen Gespräch mit dem Kindergartenträger AWO, dem Landratsamt Ostallgäu, dem Kindergartenpersonal und der Gemeindeverwaltung soll nun das weitere Vorgehen abgestimmt werden. Dies billigten die Räte unisono.

Feuerwehren schließen sich zu Atemschutzpool zusammen

Ebenfalls einstimmig genehmigte das Gremium eine Ergänzung zur Zweckvereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit im Feuerwehrwesen. Dabei ging es um die Beschaffung von Atemschutzgeräten, die im Verbund deutlich günstiger erfolgt sei als erwartet, berichtete der Bürgermeister.

Für zehn Einsätze der First Responder im Gemeindegebiet von Osterzell im Jahr 2021 fielen anteilige Kosten von 547 Euro an. Deren Begleichung genehmigte der Rat einstimmig. Insgesamt mussten die organisierten Ersthelfer 2021 zu 86 Einsätzen ausrücken. In diesem Zusammenhang beklagte Bucka, dass kaum noch Spenden für First Responder eingingen.

Zuschuss für Theaterverein

Lesen Sie auch

Erste Hilfe im Notfall So schnell sind die First Responder in Lengenwang tatsächlich

Zwei Jahre Corona setzen auch dem Theaterverein „Bayrischer Hiasl“ in Osterzell finanziell zu. So fielen für das Stück und die Proben kurz vor dem ersten Lockdown Kosten von 1800 Euro an, denen dann wegen der abgesagten Aufführungen keine Einnahmen gegenüberstanden. Einstimmig beschloss der Gemeinderat deshalb, den Verein mit 1000 Euro zu unterstützen.

Keine Einwände machte das Gremium im Zuge der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gegen Bauprojekte in den Nachbargemeinden geltend. Dabei ging es um die Errichtung einer Fotovoltaikanlage bei Hirschvogel in Denklingen, und um den Bebauungsplan „Eurischweg“ in Bidingen.

Lesen Sie auch:

Die Nachbargemeinde Bidingen weist neues Wohngebiet aus.

Auch in Kaufbeuren ist die Nachfrage nach Wohnungen groß.