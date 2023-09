Parkhaus am Kunsthaus mehrere Monate lang gesperrt

Streusalz hat dem Gebäude so zugesetzt, dass es dringend saniert werden muss. Die Arbeiten sollen im Februar 2024 beginnen und möglichst schnell erledigt sein.

25.09.2023 | Stand: 05:30 Uhr

"Augen zu und durch", wie es Oberbürgermeister Stefan Bosse formulierte, oder doch Stück für Stück? Dass die unteren vier Ebenen des Parkhauses am Kunsthaus saniert werden müssen, daran besteht bereits seit Längerem kein Zweifel mehr. Vor allem das Streusalz-Wasser-Gemisch, das im Winter mit den parkenden Fahrzeugen ins Gebäude kommt, habe den Betonteilen im Bodenbereich sowie den Metallgeländern so zugesetzt, dass dringend gehandelt werden müsse, berichtete Christian Mandl, der Leiter der städtischen Hochbauabteilung, bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses der Kaufbeurer Stadtrates. Vielmehr ging es im Ausschuss nun um die Frage, ob die Arbeiten in einem Rutsch durchgezogen werden, was eine monatelange Komplettsperrung des Parkhauses mit sich bringt, oder ob Teile des Gebäudes auch während der Bauzeit genutzt werden können.

