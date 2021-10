Perfektion aus dem Stegreif in der Kaufbeurer Martinskirche

Otto M. Krämer treibt die Kunst der Improvisation auf die Spitze. Vom Publikum vorgeschlagene Themen verwandelt er in stilsichere Meisterwerke.

21.10.2021

ei vielen Orgelkonzerten gehört es zum guten Ton, dass der Organist das Programm mit einer Improvisation bereichert. Bisweilen beziehen die Musiker dabei auch das Publikum mit ein, das dann ein Thema, meist aus dem Gotteslob oder dem Evangelischen Gesangbuch, vorgeben darf. Dass jedoch ein kompletter, stattlicher Konzertabend ausschließlich aus spontan entwickelten Stücken besteht, die allesamt auf Vorgaben aus der Zuhörerschaft beruhen, das ist wahrlich ungewöhnlich. Otto M. Krämer bot den leider nicht allzu vielen Zuhörern in der Kaufbeurer Martins-kirche genau ein solches gleichermaßen exklusives und exquisites Konzerterlebnis. Im Zuge des Internationalen Orgelsommers war der Kantor an St. Peter und Paul in Straelen am Niederrhein und Dozent für Liturgisches Orgelspiel und Improvisation an der Musikhochschule Köln zu Gast in der Wertachstadt.