Pfarrei Blöcktach reichten ein paar Bäume für eine „Königin“

Die Orgel der Pfarrkirche von Blöcktach im Ostallgäu wurde vor 100 Jahren unter ganz besonderen Umständen beschafft.

11.12.2022 | Stand: 17:00 Uhr

1921. Deutschland ächzte im Innern und nach außen unter den Folgen des verlorenen und maßgeblich verschuldeten Ersten Weltkriegs. Das Rheinland mit wichtigen Industrien war von den Siegern besetzt, der Staat mit Kriegsanleihen hoch verschuldet, Reparationszahlungen belasteten Land und Leute, ihre Währung verlor auch deswegen rapide an Wert. So kostete ein Dollar 1914 im Juli 4,16 Mark, im August 1921 das Zwanzigfache. Die rasende Inflation bekamen alle zu spüren – auch ein abgelegenes, kleines Dorf wie Blöcktach, das heute zur Gemeinde Friesenried gehört. Musste man dort zum Beispiel für einen Laib Brot im Februar 1920 noch 2,50 Mark bezahlen, verlangte der Bäcker dafür ab 1. September 1921 schon 7,40 Mark und im November 1923 dann 600 Milliarden Mark. Bauern aber, die große Mehrheit im Dorf und nicht nur Konsumenten, sondern auch Produzenten, kamen mit ihren ebenfalls steigenden Erlösen meist ordentlich über die Runden. Jedenfalls staffierten nicht wenige ihre Frauen mit „seidensamtenen Mänteln“ aus, und Ortspfarrer Philipp Guggemos schrieb irritiert in sein Tagebuch: „Rätselhaft: mit der sinkenden Valuta (Geldwert) steigt auf dem Lande der Luxus.“

Kauffreude trotz politischer „Charfreitagsstimmung“ und Teuerungsstaumel

Und so beschloss die Pfarrei am 28. August 1921 trotz politischer „Charfreitagsstimmung“ und mitten im Teuerungstaumel die vor allem von den Musikern im Ort schon lang ersehnte Anschaffung einer neuen Orgel – der dritten nach 1840 und 1861. Albert Moser in München soll die „Königin der Instrumente“ bauen und bis Ostern im nächsten Jahr liefern, für 46.000 Mark. Dafür bekäme man beim Käser zu der Zeit gut 1000 Kilo Butter und im Dezember beim Viehhändler noch fünf Kühe. Eine Woche nach dem Beschluss ist das Geld beisammen: in bar oder durch schriftliche Zusagen bei hartnäckigen Hausbesuchen und schon 1919 gesammelte Spenden. Moser erhält 16.000 Mark Anzahlung. Blöcktach wird am 30. Januar 1922 von der Pfarrkuratie zur Pfarrei erhoben, hat aber im Frühjahr immer noch keine neue Orgel. Ende Juni notiert der Pfarrer: „Der Orgelbauer verzögert unter ständiger Hinaufschraubung des Preises bis um 100 Prozent die Aufstellung der neuen Orgel, die an Ostern hätte stehen sollen.

Hitzige Debatten in der der Dorfwirtschaft

Am 28. Mai gibt es darob eine sehr hitzige Debatte in der Graf’schen Wirtschaft, wobei der Orgelausschuß seine liebe Not hat, das Werk überhaupt zu retten. Nun soll die Lieferung bis Ende August erfolgen.“ Die „hitzige Debatte“ sieht der Pfarrer auch als Bestätigung seiner kürzlich erstellten Diagnose: „Die Bauern haben eine glänzende Zeit, man merkt es auch an ihrem brutalen Auftreten, werden aber trotzdem immer unzufriedener. Der Bauer will nur einnehmen, nicht aber ausgeben.“ Und der Knecht kann nicht ausgeben; sein Wochenlohn (seit Februar im besten Fall 120 Mark) reicht im Mai für knapp drei Pfund Butter oder 44 Eier.

Der Preis für das Instrument steigt um weitere 281.000 Euro, die Pfarrei nimmt's gelassen

Auch im August kommt das Instrument nicht, auf Mosers Konto gehen trotzdem weitere 18.400 Mark ein. Am 29. Oktober schließlich ist es soweit: Der Orgelbauer liefert und fordert „wegen weiterer Verwässerung des Geldes“ noch einmal 281.000 Mark. Die Pfarrei begleicht das schmerzfrei, indem sich acht Kubikmeter Nutzholz aus ihrem Wald verkauft. Das Gehäuse der Orgel baut Schreiner Gast im benachbarten Friesenried; er will und bekommt dafür im Dezember 56.000 Mark (was 18 Kilogramm Butter entspricht) und zwei Kubikmeter Holz „ab Säge“. Mit ihrem Zeitwert verdient er mehr als Moser.

Die Allgäuer Zeitung schreibt damals: "Harmonie in den Tönen, Harmonie in den Herzen"

Am 11. Dezember, einem Montag, kann endlich Domkapellmeister Cassian Reiser aus Augsburg als Revisor die pneumatische Orgel mit zwei Manualen, zehn Registern und 534 Pfeifen technisch prüfen und beim Einweihungs-Orgelkonzert mitwirken. Der Spielwind wird dabei erstmals von einem Elektromotor erzeugt – das Dorf hat seit gut zwei Jahren Strom. Der Pfarrer hält die allgemeine Hochstimmung so fest: „Ein herrlicher Wintertag! Von allen Seiten kommen gegen 3 Uhr Schlitten und Fußgänger. Besonders zahlreich ist der ,Liederkranz Eggenthal’ vertreten. Außerdem wirken noch mit ein Fräulein Berger (protestantisch) und ein Lehrer Frank aus Kaufbeuren als Solisten, und der hiesige Kirchenchor und Kinderchor. Bis in die späten Nachtstunden hinein vereinigte dann bei Graf gemeinsame Freude alle Beteiligten und Interessenten in großer Zahl zu gemütlicher Unterhaltung. Ende gut, alles gut!“ Oder wie es die Allgäuer Zeitung nach einem Lob für das nachmittägliche Programm mit Bach und Beethoven schrieb: „Harmonie in den Tönen, Harmonie in den Herzen.“ Das Bedürfnis danach ist bis heute geblieben. Das weiß auch Christian Stelle, der seit vielen Jahren als Organist in Blöcktach tätig ist und auch zum Jubiläum auf dem Instrument gespielt hat.