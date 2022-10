Pfeifender Hydrant in Kaufbeuren: Feuerwehr rückt aus

Die Feuerwehr ist in Kaufbeuren ausgerückt, weil ein Hydrant nicht ordnungsgemäß verschlossen war. Am Einsatzort empfing die Einsatzkräfte lautes Pfeifen.

05.10.2022 | Stand: 12:30 Uhr

Ungewöhnlicher Einsatz für die Kaufbeurer Feuerwehr: Die Einsatzkräfte rückten am Dienstagabend in die Neugablonzer Straße aus, weil dort ein Hydrant nicht ordnungsgemäß verschlossen war. Dies verursachte ein lautes Pfeifen.

Die Ursache für den Lärm war ein Absperrventil, das nicht ordentlich verschlossen war. Die Einsatzkräfte schlossen das Ventil und konnten wieder in die Wache zurückkehren.

Zu einem weiteren Einsatz rückte die Kaufbeurer Feuerwehr am Mittwoch gegen 8.30 Uhr aus. In einer Wohnung im St.-Mang-Weg heulte ein Rauchmelder. Die Bewohner waren nicht zuhause. Die Einsatzkräfte gelangten über die Leiter und den Balkon in die Wohnung und kontrollierten die Räume. Es gab allerdings weder Rauch noch Feuer. Letztlich wurde der Rauchmelder deaktiviert. Die Kräfte rückten wieder ein.

