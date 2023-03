Pferdepension, Pflegehilfe und ein eigener Laden: Was motiviert diese Allgäuerin?

Anja Trautwein (54) hat einen Laden in der Kaufbeurer Altstadt eröffnet. Zudem arbeitet sie als Pflegehelferin und betreibt mit ihrem Mann eine Pferdepension.

21.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

An diesem Donnerstagmorgen sitzt Anja Trautwein in ihrem kleinen Laden in der Kaufbeurer Altstadt. Nach fast 30 Jahren habe sie etwas Neues ausprobieren wollen, sagt die 54-Jährige. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt sie schon seit Langem eine Pferdepension bei Stöttwang. Bereits als Kind habe sie sich ein eigenes Pferd gewünscht, erzählt Trautwein. Seit Kurzem arbeitet sie zudem als Pflegehelferin, begleitet Patienten etwa bei Spaziergängen oder geht mit ihnen zum Arzt. Und dann ist da noch das Geschäft in der Pfarrgasse, das „Mala 108“ heißt und erstmals im November zum Candle-Light-Shopping öffnete.

