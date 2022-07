Pflegedirektor am Bezirkskrankenhaus sagt ade: Warum sein Berufsweg mit einem Schock begann

Mit Pflegedirektor Harald Keller verliert das Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren einen „Macher“. Sein Nachfolger am ältesten Standort des Klinikverbundes in Schwaben ist Andreas Gebler.

Von Allgäuer Zeitung Redaktion

28.07.2022 | Stand: 14:02 Uhr

Als Harald Keller vor 44 Jahren seine ersten Stunden als Ferienarbeiter am Bezirkskrankenhaus (BKH) Kaufbeuren absolviert hatte, wollte er am nächsten Tag nicht mehr hingehen. Nahezu verstörend sei sein erster Eindruck gewesen, als er in zwei Wachsäle kam und dort 20 schwerstkranke Menschen vorfand. Der junge Mann zog es aber durch und arbeitete weiter. Mehr als vier Jahrzehnte, in denen sich in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik ganz viel geändert hat, hielt er durch. 36 Jahre davon war er in Leitungsfunktionen tätig. Nun ist Keller, der 16 Jahre der Krankenhausleitung des BKH angehörte, in den Ruhestand gegangen und wurde verabschiedet.

