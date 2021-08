Großbrand in Leinau nahe Kaufbeuren: Zwei Menschen verletzt, einer davon schwer

Bei einem Großbrand in Leinau nahe Kaufbeuren sind zwei Menschen verletzt worden. Eine ehemalige landwirtschaftliche Halle brannte komplett nieder.

25.08.2021 | Stand: 07:19 Uhr

Update, 5 Uhr: Feuer unter Kontrolle, Schaden von einer Million Euro

Wie die Polizei mitteilt, wurde beim Brand einer landwirtschaftlichen Halle in Leinau bei Kaufbeuren ein Mann schwer verletzt. Nach Polizeiangaben musste er in der Nacht zum Mittwoch mit Brandverletzungen in eine Klinik gebracht werden. Eine weitere Person wurde leicht verletzt.

Nach Einschätzung der Polizei entstand ein Schaden von einer Million Euro. Die Feuerwehr habe das Feuer im Lauf der Nacht unter Kontrolle gebracht. Am Abend war die Rauchwolke, die über der Gemeinde hing, über viele Kilometer weit zu sehen.

Update 0.45 Uhr: Mehrere Personen schwer verletzt, einer schwer

Eine ehemalige landwirtschaftliche Halle in Leinau bei Kaufbeuren ist in der Nacht zum Mittwoch komplett niedergebrannt. Mehrere Menschen wurden verletzt, ein Mann offenbar schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach einem massiven Löscheinsatz brachten die 100 eingesetzten Feuerwehrleute den Brand gegen Mitternacht unter Kontrolle. Die Halle, bei der es sich um eine Werkstatt handeln soll, wurde zerstört. Ein angrenzendes Wohnhaus konnten die Einsatzkräfte retten. Das Feuer fraß sich dort bis zur Brandmauer vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen, über die zurzeit noch nichts bekannt ist. Die Nachlöscharbeiten sollen die ganze Nacht dauern.

Update 0.10 Uhr: Mehrere Verletzte - sie wollten das Feuer noch löschen

Bei dem Großbrand in Pforzen-Leinau in der Nacht zum Mittwoch sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein Anwohner sei schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Murnauer Unfallkrankenhaus geflogen worden, ein weiterer werde im Kaufbeurer Klinkum behandelt, so die ersten Angaben der Feuerwehr am Einsatzort. Über die Art der Verletzungen ist noch nichts bekannt. Die Betroffenen zogen sich die Blessuren offenbar bei ersten Löschversuchen zu. Sechs bis acht Leichtverletzte werden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen und Schocks vor Ort versorgt. Auch das Kriseninterventionsteam ist im Einsatz.

22.15 Uhr - Erstmeldung: Großeinsatz in Leinau - landwirtschaftliches Anwesen steht in Flammen

Zahlreiche Rettungskräfte sind in der Nacht zum Mittwoch bei einem Großbrand in Leinau im Einsatz (Ortsteil von Pforzen). Dort brennt seit dem späten Dienstagabend ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen. Eine Halle ist bereits komplett niedergebrannt. Mehrere Fahrzeuge, die dort untergestellt sind, wurden zerstört. Das Feuer und die Rauchsäule sind weithin zu sehen.

Die Flammen greifen zudem auf ein Wohnhaus über. Die Feuerwehr versucht mit massivem Löschmitteleinsatz, diesen Trakt zu retten. Immer wieder brechen Teile der brennenden Scheune in sich zusammen.

Von Verletzten ist derzeit nichts bekannt. Ob sich Tiere in dem niedergebrannten Gebäude befanden, ist ebenfalls unklar. Über die Ursache des Großbrandes können derzeit weder die Feuerwehr noch die Polizei Angaben machen. Die Löscharbeiten sollen die ganze Nacht über dauern.

Derweil verlegen die Einsatzkräfte Löschwasserleitungen über mehrere Hundert Meter zur Wertach. Traktoren rollen durchs Dorf, deren Fahrer Löschwasser und Hilfsmaterial transportieren.

Mehrere Großbrände im Allgäu

Im Allgäu gab es im Frühjahr schon mehrere Großbrände auf landwirtshaftlichen Anwesen - die Polizei sprach im März von einer "ungewöhnlichen Häufung".

