Ist die Bauhöhe bei den Plänen für den Hochschulcampus Kaufbeuren entscheidend?

Der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl sieht gute Chancen für den geplanten Hochschulcampus in Kaufbeuren. Das ist der Stand der Dinge.

29.04.2023 | Stand: 07:47 Uhr

Eine Delegation der Stadt hat beim bayerischen Bauminister Christian Bernreiter um einen Campus für die bestehende Außenstelle der Herrschinger Finanzhochschule in Kaufbeuren geworben. Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl, Oberbürgermeister Stefan Bosse und die städtische Wirtschaftsreferentin Caroline Moser betonten noch einmal die Bedeutung dieses Bauprojektes für die Bildungseinrichtung und die Stadt. Wie berichtet, bietet das Unternehmen Dobler ein Grundstück an der Neugablonzer Straße für einen zentralen Standort der Hochschule an, deren Einrichtungen sich derzeit über die ganze Stadt verteilen. Über den Verkauf muss Dobler mit dem Ministerium verhandeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.