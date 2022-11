Plausch mit Mehmet Scholl - zwei DFB-Stützpunkttrainer seit 20 Jahren dabei

Berndt Sonntag und Uwe Zenkner sind als Stützpunkttrainer des DFB ausgezeichnet worden. Zur Belohnung gab es einen Besuch im neuen Campus in Frankfurt.

17.11.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Das frühe Ausscheiden der Fußball-Nationalmannschaft in der Vorrunde bei der Europameisterschaft im Jahr 2000 hatte der Deutsche Fußballbund (DFB) zum Anlass genommen, seine bisherige Philosophie bei der Nachwuchsförderung auf den Prüfstand zu stellen. Was in Frankreich und Spanien bereits zu dieser Zeit erfolgreich praktiziert wurde, sollte künftig auch beim DFB zu besseren Zeiten führen.

Vor 20 Jahren eingestiegen

So wurden über ganz Deutschland hinweg regionale Stützpunkte geschaffen, mit dem Ziel, jungen Talenten zusätzliche Trainingseinheiten zu bieten, damit sie auch nicht zu früh in die Nachwuchsleistungszentren der großen Vereine wechseln müssen. Von Anfang an dabei waren dazu die beiden Trainer Uwe Zenkner aus Neugablonz und Berndt Sonntag aus Germaringen. „Grundvoraussetzung waren damals eine gültige Trainerlizenz, und natürlich wurde auch ein Auge auf die eigenen fußballerischen Fähigkeiten gelegt“, berichtet Sonntag aus dem Casting dazu. Der Auftakt dazu im Jahr 2002, aber auch das Eröffnen eines neuen wechselnden Standortes waren für Zenkner immer die größten Herausforderungen.

Uwe Zenkner mit Mauerstetten im Höheflug

Inzwischen gibt es in Schwaben neun Stützpunkte, die auch immer wieder im regelmäßigen Wettkampf gegeneinanderstehen. „Diese regionalen Turniere haben schon ihren besonderen Reiz“, erzählt Zenkner, der nebenbei auch noch den SV Mauerstetten erfolgreich in der Kreisliga trainiert. Hauptaugenmerk des wöchentlichen Trainings ist die technische Ausbildung der jungen Spieler bei den D- und C-Junioren. „Es war schon spannend, zu erleben wie sich die Schwerpunkte in den vergangenen 20 Jahren immer wieder mal verändert haben. Aktuell liegt der Fokus beim Vorbereiten und erzielen von Toren. Und auch das Spielen mit einer klassischen Neun wird wieder ein Thema“, erzählt Sonntag über die Inhalte der Trainingsarbeit.

Der Schüler Kevin Volland

Prominentester Schüler war Kevin Volland, der aus dem Stützpunkt Marktoberdorf hervorging und über das Nachwuchsleistungszentrum von 1860 München und Bayer Leverkusen nun für den AS Monaco stürmt. An weitere illustre Gesprächspartner können sich die beiden auch bei den regelmäßigen Fortbildungen erinnern. „Da blieb auch mal Zeit für einen kurzen Plausch mit Mehmet Scholl, Matthias Sammer, Michael Köllner oder Schiedsrichter Felix Brych“, erzählt Sonntag aus den Begegnungen.

Auch Scouting gehört zu den Aufgaben

Doch die Tätigkeiten der Stützpunkttrainer reicht auch über den Sportplatz hinaus. „Auch das Scouting nach jungen Talenten gehört zu unseren Aufgaben. Darüber hinaus veranstalten wir zweimal im Jahr Trainerfortbildungen, um interessierten Übungsleitern an der Basis Tipps für ihre täglich Trainingsarbeit zu geben“, erzählt Sonntag, der selbst seit vielen Jahren in den Sommerferien in Germaringen ein Fußball-Ferien-Camp anbietet.

Für ihre 20-jährige Treue zum DFB wurden die beiden Trainer nun als kleine Anerkennung in den neuen Campus nach Frankfurt eingeladen und mit einem unterschriebenen Trikot aller Nationalspieler bedacht.