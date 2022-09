15-jähriger bei Rad-Unfall in Kaufbeuren verletzt: Unfallgegnerin beleidigt ihn und flüchtet

Bei einem Fahrrad-Unfall in Kaufbeuren wurde ein 15-Jähriger am Kopf verletzt. Er stieß mit einer Frau zusammen - die fuhr einfach weiter.

Am Montagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern in Kaufbeuren. Ein 15-jähriger Junge wurde dabei verletzt, so die Polizei.

Der Jugendliche fuhr mit seinem Fahrrad aus der Wohnsiedlung „Am Flugfeld“ auf die Apfeltranger Straße stadteinwärts, als er mit einer älteren Frau und ihrem schwarz-grün-weißen E-Bike zusammenstieß.

15-jähriger bei Unfall in Kaufbeuren verletzt

Dabei flog der 15-Jährige über den Lenker seines Rades und zog sich eine Schädelprellung zu. Die Frau beleidigte den Jungen und fuhr weiter. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei unter der 08341/933-0 melden.

