Mit über 130 km/h unterwegs: Polizei stoppt Radler auf manipuliertem E-Bike

Da ging es einem Radfahrer aus Kaufbeuren am Montag offenbar nicht schnell genug: Wegen illegalem E-Bike-Tuning hat die Polizei einen 33-Jährigen im Visier.

08.11.2021 | Stand: 15:17 Uhr

Am Montag ist die Polizei in Kaufbeuren auf einen Radfahrer aufmerksam geworden, der offenbar sein E-Bike getunt hatte. Wie die Beamten mitteilen, fiel der Mann einer Polizeistreife auf, nachdem er mit hoher Geschwindigkeit die rote Ampel an der Spittelmühlkreuzung missachtete. Als die Polizisten das Fahrzeug kontrollierten, stellten sie nach eigenen Angaben einige Unstimmigkeiten fest, die auf eine Manipulation hindeuteten.

33-Jähriger manipuliert E-Bike in Kaufbeuren: Strafverfahren eingeleitet

So war die Maximalgeschwindigkeit anhand des Displays bei über 130 km/h aufgezeichnet. Die Beamten nahmen das Fahrrad in Gewahrsam; es wird einem Gutachter übergeben. Den 33-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Zudem muss er die Kosten des Gutachtens bezahlen. (Lesen Sie auch: Unfall in Heimertingen auf der A7: Sattelzugfahrer übersieht Pkw)

