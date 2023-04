"Positive Aufregung" - der TSV Friesenried im Aufstiegsrennen

In der Kreisklasse 2 empfängt Friesenried den Verfolger SG Bertoldshofen/Sulzschneid – und muss siegen, denn das Aufstiegsrennen ist eng.

21.04.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Für den TSV Friesenried (Kreisklasse 2) stehen die Wochen der Wahrheit an. Platz zwei in der Liga, der die Relegation um den Aufstieg zur Folge hätte, dürfte angesichts von 14 Punkten Vorsprung auf den Dritten fix sein. Aber es gibt ein enges Rennen um die Spitzenposition und somit die Möglichkeit des direkten Aufstiegs. Hier ist der TSV Obergünzburg drei Punkte vorn. Gegen den spielt Friesenried am letzten April-Wochenende, zuvor empfängt der TSV am Sonntag ab 15 Uhr den Fünften, die SG Bertoldshofen/Sulzschneid.

Ein Ausrutscher als Denkzettel

„Es herrscht positive Aufregung“, sagt Friesenrieds Fußball-Abteilungsleiter Michael Ficker. Dabei gehe das Team sehr zuversichtlich an die wegweisenden Aufgaben. Das hat mehrere Gründe. Einer davon: „Die Mannschaft wirkt sehr souverän“, wie der Abteilungsleiter erklärt. Jüngst etwa siegte sie mit 4:0 gegen Leuterschach/Geisenried. Im Pflichtspieljahr 2023 ging erst eine Partie verloren. Ein weiterer Grund zum Optimismus: Dieser Ausrutscher passierte am Osterwochenende gegen Türk Füssen (13.). Über das 3:6 sagt Ficker nun, es wäre „zur rechten Zeit“ gekommen. So wird man in Friesenried also vermutlich in eineinhalb Wochen wissen, ob der Weg ab Sommer wirklich in die Kreisliga führen kann.

Jung und doch erfahren

„Für uns wäre ein solcher Aufstieg wirklich erstrebenswert“, betont der Fußball-Chef des TSV. „Unser Team ist in einem guten Alter. Es ist jung, zugleich aber erfahren“, beschreibt es Ficker, der übrigens glaubt, dass das Rennen um Platz eins der Liga lange offen bleiben wird. Dabei setzt er auch darauf, dass Obergünzburg noch einige harte Nüsse zu knacken hat.

Der Gegner ist eine harte Nuss

Und genau eine solche muss der TSV Friesenried nun am Sonntag bearbeiten. Bertoldshofen/Sulzschneid hatte am vergangenen Wochenende Obergünzburg am Rande einer Niederlage. Nur mit etwas Glück setzte sich der Spitzenreiter schließlich doch mit 4:3 durch. Es dürfte ein knappes Duell werden, darauf deutet auch das Hinspiel hin: Denn im September 2022 siegte Friesenried gegen die SG nur knapp mit 2:1.