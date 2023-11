Positive Ergebnisse erwünscht - SVK und SVO wollen ins gesicherte Feld

In der Bezirksliga treffen die SpVgg Kaufbeuren und der SVO Germaringen auf unmittelbare Konkurrenten aus dem unteren Mittelfeld.

11.11.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Die Winterpause in der Bezirksliga Süd naht. Deshalb wollen die SpVgg Kaufbeuren und der SVO Germaringen unbedingt noch punkten. Denn es geht gegen Konkurrenten aus dem unteren Mittelfeld der Liga.

Kaufbeuren muss zum FC Oberstdorf

Am Samstag reist die SpVgg Kaufbeuren zum FC Oberstdorf, Spielbeginn ist um 14 Uhr. Die Oberallgäuer stehen mit einem Punkt mehr als die Kaufbeurer auf Platz sieben. Siege und Niederlagen wechselten sich beim FCO ab – vorige Woche gelang in Germaringen ein 4:1-Erfolg. Für die SVK ist Oberstdorf die Mannschaft, gegen den diese Saison der Einzige Zu-null-Erfolg gelungen ist, im Parkstadion gab es einen klaren 3:0-Sieg.

Der Defensivverbund wackelt gehörig

War vergangene Saison die SVK-Defensive Garant für erfolgreiche Spiele, so ist momentan im Abwehrverbund der Wurm drin. Die Kaufbeurer haben 34 Tore bisher kassiert, nur Dinkelscherben und der Tabellenletzte Langerringen haben mehr Tore kassiert. Nach der schweren Verletzung von Harald Killimann, der seit dem siebten Spiel zuschauen muss, stand der 19-jährige Kaan Aslan im Tor. Er überzeugte – war wie gegen Ottobeuren trotz der vielen Gegentore oft bester Spieler bei der SVK. Trainer Mahmut Kabak ist noch ein Spiel gesperrt und darf erst im letzten Spiel vor der Winterpause gegen Dinkelscherben wieder auf der Bank Platz nehmen. „Wir müssen punkten, um sorgenfrei in die Winterpause gehen zu können. Zudem wollen wir endlich mal wieder zu null spielen, Aslan hat es verdient“, erklärt der Coach.

SVO hat zuletzt gegen Oberstdorf zuhause verloren

Noch enger zusammengerückt ist das untere Mittelfeld nach dem vorigen Spieltag der Bezirksliga Süd. Die Niederlage gegen den FC Oberstdorf am vergangenen Wochenende hat die Situation für den SVO Germaringen nicht leichter gemacht. Nun geht es am kommenden Sonntag zum Tabellennachbarn TSV Dinkelscherben, Spielbeginn ist um 14 Uhr. Mit ebenfalls 19 Punkten ist das Team von Trainer Michael Finke ebenfalls im Mittelfeld der Liga. Aus den vergangenen drei Spielen konnte der TSV lediglich einen Punkt holen und rutschte so in der Tabelle ab. Aufmerksam muss die Abwehr des SVO sein, denn der TSV hat mit Thomas Kubina einen Torjäger in seinen Reihen, der bereits zehn Treffer auf seinem Konto hat.

Duell der Fanlager in Dinkelscherben

Die kommenden drei Spiele haben für den SVO eine wichtige Bedeutung. In allen Partien geht es gegen unmittelbare Konkurrenten. Gerne erinnern sich die Germaringer an das Hinspiel gegen Dinkelscherben: Die Begegnung wurde mit 4:1 gewonnen. Kann der SVO die Leistung des Hinspiels wiederholen? Dazu ist aber eine Leistungssteigerung notwendig. Trainer Johannes Martin hat in zwei intensiven Trainingseinheiten gezielt für das kommende Spiel trainiert. Punkte wären für den SVO immens wichtig, um sich im Abstiegskampf etwas Luft zu verschaffen. Dazu hofft der Verein auf zahlreiche Fans: Vorige Saison belegten beide Fanlager die ersten Plätze im Ranking der Zuschauergunst.