Viel Nachwuchs, wenig Personal: Die Tagesstätten in Kaufbeuren sind rappelvoll, die Fachkräfte überlastet. Das sind die Gründe und Lösungsansätze.

28.11.2021 | Stand: 20:02 Uhr

Wie viele Kinder passen in eine Kita? In Kaufbeuren leider nicht mehr alle. Es gibt zu wenig Plätze und Personal. In diesem November haben im Stadtgebiet über 100 Kinder nach Angaben der Stadt noch keinen Betreuungsplatz. Das Rathaus sucht daher händeringend nach neuen Fachkräften. Doch diese sind rar. Tanja Stölzle, Leiterin der Kinder- und Tagesbetreuung in Kaufbeuren, griff das Thema in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses auf und schlug Alarm.