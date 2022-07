Pritschen statt Büffeln - Kaufbeurer Schülerinnen holen Titel

Die Volleyballerinnen des Jakob-Brucker-Gymnasiums aus Kaufbeuren sind südbayerischer Meister. Dabei spielt auch der SV Mauerstetten eine große Rolle.

03.07.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Kaufbeuren Die Volleyballmannschaft des Jakob-Brucker-Gymnasiums (JBG) Kaufbeuren ist südbayerischer Schulmeister. Dabei waren viele Spielerinnen des SV Mauerstetten mit von der Partie.

Kleinfeld mit zwei Teams

Bei dem Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ hatte das Team des JBG zuvor beim Bezirksfinale gegen das Maria-Theresia-Gymnasium Augsburg gesiegt und sich für das Turnier in Vilsbiburg qualifiziert. Dort traten zehn Schülerinnen des Jakob-Brucker-Gymnasiums an. In der Wettkampfklasse IV wird im Kleinfeld und mit zwei Teilmannschaften gespielt. Nachdem das Städtische Theodolinden-Gymnasium München gar nicht angetreten war, spielten drei Schulen um den einen Platz beim bayerischen Finale.

Endspurt zum Sieg

Der Ausrichter, die staatliche Realschule Vilsbiburg, wurde vom JBG deutlich besiegt, sodass es letztendlich zum Zweikampf zwischen den Kaufbeurer Mädchen und dem Ruperti-Gymnasium Mühldorf kam. Jede Teilmannschaft hatte vier Spiele zu absolvieren, wobei am Ende die Sätze der Teilmannschaften addiert werden. Kaufbeuren fing gut an, aber Mühldorf wurde zwischenzeitlich immer stärker, sodass die Mädchen und Betreuerinnen vom JBG ihre Chancen schwinden sahen. Es war bis zum Schluss ausgeglichen. Dann zeigten die Mädels, was sie drauf hatten, dass sie kämpfen können – und die Kaufbeurerinnen holten am Ende noch den fehlenden Satz zum Sieg über Mühldorf.

Erfahrung macht die Meisterinnen

Carlotta Saveur und Lea Mommensohn (beide 7a) waren sogar vor einigen Wochen mit dem SV Mauerstetten bei der deutschen Meisterschaft der U14-Volleyballmeisterschaft und hatten dort den sensationellen dritten Platz belegt. Sie brachten diese Erfahrung und Spielpraxis in die Schulmannschaft mit ein.

Heimspiel im bayerischen Finale

Alle Mädchen trainieren beim SVM, dadurch profitieren Schule und Verein voneinander. Die Sportlehrerin Karin Goldbrunner sowie die Jugendleiterin vom SV Mauerstetten, Karin Sailer, sind „mächtig stolz“ auf ihre Truppe und freuen sich darauf, bereits am 7. Juli das bayerische Finale ausrichten zu dürfen. Leider nicht in einer der Hallen des JBG, die dafür nicht geeignet sind, aber dafür in der neuen Dreifachhalle des SV Mauerstetten. (mx)

