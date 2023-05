Benfizcup von Hockey for Hope bringt 10.000 Euro

Der 5. Hockey for Hope-Benefizcup sorgt für Freude bei allen Beteiligten. Der ESV Kaufbeuren siegt doppelt - aber am Ende freuen sich alle mit den Kindern.

23.05.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Die Erdgas Schwaben Arena war Schauplatz des größten Inlinehockeyturniers Deutschlands: 16 Teams aus dem In- und Ausland beteiligten sich für einen guten Zweck: Denn der Erlös des 5. Hockey for Hope Benefiz-Cups kommt bedürftigen Kindern zugute. Sieger war der ESV Kaufbeuren – und zwar doppelt.

AH des ESVK schlägt Goaßmaß

Erstmalig gab es ein Finale mit Kaufbeurer Beteiligung und dann gleich doppelt: die AH des ESVK gegen Team Goaßmaß. Die Alten gegen die Jungen. Dieses Duell bot bereits im Vorjahr viel Unterhaltung für die Zuschauer. Am Ende gewann die AH mit ihrer Erfahrung 5:2 durch Tore von Max Schmidle (2x), Christoph Aßner Timo Hegen und Johannes Keller. Die Tore für Goaßmaß erzielten Philipp Krauß und Leon van der Linde. Die eigentlichen Gewinner waren aber wieder die Kinder: Dieses Jahr wurde die Umsatzgrenze von 10.000 Euro geknackt. Die Veranstalter von Hockey for Hope (HfH) hoffen, dass etwa 6.000 Euro jungen Bedürftigen zukommen. Ein weiteres Highlight waren die Medaillen, die von der Forensik des BKH vorbereitet und vom Kinderheim Biberburg gestaltet wurden. Und die Kinder durften ihre Preise an die Sportcracks selbst überreichen, was bei allen Beteiligten für ein Lächeln sorgte.

17 der 20 Topscorer ehemalige oder aktuelle Profis

Wie hoch das Niveau beim Cup ist, zeigt ein Blick auf die Top 20-Liste der Scorer: Lediglich drei Spieler sind dort aufgeführt, die nicht mit Eishockey ihr Geld verdienen oder verdient haben. Platz 1 teilten sich gleich drei Spieler: Yannick Bauer, Max Schmidle und Andreas Walther mit jeweils neun Toren und drei Assists in sechs Spielen. Das Benefizturnier genießt inzwischen einen sehr guten Ruf in der Inlinehockeyszene. So waren viele Teams bereits in den Vorjahren dabei. Vereinsvorstand Szabolcs Göncz aus Szombathely meinte beeindruckt noch vor Turnierende scherzhaft, dass man 2024 mit zwei Teams anreisen möchte: Ein Team mit den Alten zum Feiern und ein Team mit Jungen zum Spielen. Auch das Team der Offiziellen, welches erstmals dabei war, war sehr positiv angetan: „Aus Sicht der Schiedsrichter war es ein sehr gelungenes Turnier. Die Mannschaften waren sehr friedlich, alles war top organisiert und wir haben uns sehr wohl gefühlt. Wir würden uns freuen, nächstes Jahr wieder dabei sein zu dürfen“, resümierte DEB-Schiedsrichter Marc Stromberg.

Familienfest und Cup profitieren voneinander

Zudem fand das Benefizturnier zusammen mit dem Famillienfest im Jordanpark statt. Hierbei profitierten beide Veranstaltungen voneinander. Auf dem Innenhof des Stadions stellte HfH eine Schussmessanlage, eine Zielschusswand und einen Parcours auf, um das Rahmenprogramm des Familienfestes zu erweitern. Auch die Preise der Tombola sorgten für Freude bei großen und kleinen Gewinnern. Vereinsvorstand und HfH-Gründer Alex Uhrle war nach der Veranstaltung überglücklich: „Es ist einfach unglaublich wie der Benefiz-Cup, aber auch der Verein sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Das ist nur möglich durch die vielen motivierten Helfer, die wie kleine Zahnräder ineinandergreifen. Dies beeindruckte auch die eingeladenen Sponsoren und Offiziellen. Darauf können alle Beteiligten sehr stolz sein“.