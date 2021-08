Bei der 33. Auflage der Sommerakademie in Irsee und insbesodnere bei der Kunstnacht ist coronabedingt so einiges anders – glücklicherweise aber nicht alles.

08.08.2021 | Stand: 16:34 Uhr

Keine Parkplatzsuche, kein Gedränge in den Gängen, keine lange Warteschlange vor dem Festsaal. Rein äußerlich war die Kunstnacht zum Abschluss des 33. Schwäbischen Kunstsommers am Samstag in Kloster Irsee so ganz anders als gewohnt. Coronabedingt war kein Publikum zur Abschlusspräsentation zugelassen. So zeigten sich die Teilnehmenden der insgesamt neun Meisterkurse gegenseitig, was sie in der Woche zuvor erarbeitet haben, anstatt es Hunderten von Besuchern zu präsentieren.