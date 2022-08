„Pure Freude springt einfach rüber“ - der Erfolg der Sportabteilung der Lebenshilfe

Die Sportabteilung der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren ist nicht nur sportlich sehr erfolgreich, sondern in Deutschland auch etwas Besonderes.

30 Medaillen bei den deutschen und 33 Medaillen bei den bayerischen Special Olympics – für die Athleten und Athletinnen der Lebenshilfe-Ostallgäu-Kaufbeuren ist dabei sein, längst nicht mehr alles. Anfang 2023 soll der Medaillenregen bei den Winterspielen weitergehen – und dann kommt auch noch die Delegation aus Aruba nach Kaufbeuren. 2023 nämlich ist die Stadt Gastgeber der Sportler bei den World Games – wobei die Lebenshilfe mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. Das kommt nicht von ungefähr: „Die Sportabteilung der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren ist eine Besonderheit, da diese nicht über staatliche Mittel gefördert wird und die Lebenshilfe sich diese quasi gönnt“, erklärt Abteilungsleiter Markus Reichart.

Bedürfnis nach Sport

Der 50-Jährige ist seit 18 Jahren bei der Einrichtung. Zuvor war der Bertoldshofener Krankenpfleger auf der Intensivstation in Kaufbeuren. Doch bei seiner folgenden Arbeit als Mitarbeiter der Lebenshilfe in einem Wohnheim von 2007 bis 2015 stellte er ein Bedürfnis fest: Die behinderten Menschen wollen Sport machen, weshalb er ihnen das Anbot machte. Auch deshalb sind die Ostallgäuer schon seit 2007 bei Wettkämpfen dabei – und seit 2009 bei den Special Olympics. „Wir haben auch bei mehreren deutschen und süddeutschen Meisterschaften bei den Paralympics teilgenommen“, erklärt Reichart.

Markus Reichart, Leiter Sportabteilung Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren.

Er selbst kommt aus dem Bergsport, machte zwischenzeitlich diverse Lizenzen für Rehasport und Klettern und ein Ausbildung zum Erlebnispädagogen und ist im Lehrteam des Deutschen Alpenvereins für geistig behinderte Menschen zuständig.

Sportabteilung seit 2015 - und eine Seltenheit

„Da immer mehr Interesse seitens der behinderten Menschen herrschte, wurde der Vorstand der Lebenshilfe aktiv und gründete die Sportabteilung.“ Zu den Befürwortern zählte auch der langjährige Geschäftsführer der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren, Wilfried Negele, ein ehemaliger Spitzensportler und noch immer als Trainer aktiv. „Deutschlandweit gibt es etwa vier Einrichtungen, die diesen wichtigen Weg für ihre geistig behinderten Menschen gehen“, berichtet Reichart. Und da er dafür qualifiziert und daran interessiert war, wurde er nach der Gründung der Sportabteilung 2015 deren Leiter. „Mein Motiv ist: Über den Sport kann man am besten behinderte Menschen am normalen Leben teilhaben lassen. Gleichzeitig stärkt der Sport die Gesundheit und das Selbstwertgefühl“, erklärt Reichart.

130 Athleten in elf Sportarten auf Wettkämpfen

Vor Corona hatte die Sportabteilung etwa 160 Athleten und Athletinnen – 2019 hatten noch 110 an Wettkämpfen teilgenommen. Alle Sportler kommen aus dem Ostallgäu oder Kaufbeuren. Sie treten für die Lebenshilfe in den Sportarten Bewegungsgruppen, Fußball, Klettern, Leichtathletik, Radfahren, Rollerskating, Schneeschuhlauf, Schwimmen, Segeln, Skilanglauf oder Stocksport an. „In allen Sportarten nehmen wir auch an Wettkämpfen teil. Wir haben etwa 130 verschiedene Athleten schon zur Teilnahme bei Special Olympics auf bayrischer, deutscher, europäischer und weltweiter Ebene geschickt.“

Gäste aus der Karibik

Denn mittlerweile sind die Athleten auch bei den Weltspielen in Athen, Los Angeles, Schladming oder den europäischen Spielen in Antwerpen gewesen. Und heuer war die Lebenshilfe mit einem jeweils über 30-köpfigen Team bei den nationalen Olympics in Berlin und bei den bayerischen in Regensburg. Im Winter in Bad Tölz werden die Ostallgäuer ebenfalls vertreten sein. Und 2023 kommen die World Games ein bisschen nach Kaufbeuren, wenn die Stadt Gastgeber für die Delegation aus Aruba sein wird: Für die Gäste aus der Karibik gebe es schon viele Pläne, die aber noch mit der Stadt abgestimmt werden müssen.

Pläne von und mit der Stadt

„Auf alle Fälle wollen wir die Lebenssituation unserer Athleten den ausländischen Athleten näher bringen. Wir wollen die Wertachtal-Werkstätten besichtigen, ein Wohnheim der Lebenshilfe und natürlich – ganz wichtig – einen gemeinsamen bunten Abend mit viel Musik und Tanz mit möglichst vielen Bürgern der Stadt zusammen erleben“, erzählt Reichart.

Die Lebenshilfe könne wahrscheinlich nicht viel besser wie die Stadt Kaufbeuren machen, „aber wir haben strukturell viel mehr Erfahrung mit behinderten Menschen“, erläutert Reichart die Zusammenarbeit, die bei der ausländischen Delegation einen bleibenden Eindruck hinterlassen soll.

Wie auch das Erlebnis mit den behinderten Menschen bei einem sportlichen Wettstreit, meint Reichart: „Wer einmal an einem Training oder Wettkampf mit unseren Athleten teilgenommen hat, braucht eigentlich keine Motivation – die pure Freude springt einfach rüber.“