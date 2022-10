Rabenschwarzer Tag

In acht Spielen der Kreisliga Mitte kassieren die Vereine aus der Region sechs Pleiten. Stöttwang jetzt Tabellenletzter.

Nichts zu holen gab es am Doppelspieltag für die Vereine aus der Region: In acht Spielen waren magere zwei Punkte die Ausbeute.

Buchloe ohne Punkt

Der FC Buchloe hat seine beiden schweren Auswärtsspiele verloren: Bei der DJK Ost Memmingen gab es eine 0:1-Niederlage und beim Tabellenführer TSV Babenhausen eine deftige 1:5-Pleite für die Buchloer.

Für Mauerstetten war mehr drin

Gemischte Gefühle herrschten beim SV Mauerstetten nach dem 3:3 zuhause gegen den TSV Lautrach-Illerbeuren. Der Mannschaft von Trainer Uwe Zenkner war deutlich anzumerken, dass sie sich gegen den Angstgegner der vorigen Saison nicht verstecken wollte. Der SVM hätte in der ersten halben Stunde in Führung gehen müssen, ging stattdessen nach einem individuellen Fehler und einem unglückliches Eigentor mit 0:1 in die Pause. Nach Wiederbeginn zeigte sich der SVM dann zielstrebiger und schaffte es wie in der Vorwoche, angeführt von Kapitän Martin Wahl, der beide Treffer zum Ausgleich erzielte, und einem Tor von Moritz Streit, einen Zwei-Tore-Rückstand zu drehen. Mehrfach hatten die Mauerstettener in der Folge die Entscheidung auf dem Fuß. Doch in der Nachspielzeit holten die Gäste, die bis zum Schluss um jeden Meter kämpften, einen sehr umstrittenen Foulelfmeter heraus und kamen so noch zum Ausgleich. „Wenn du das ganze Spiel, aber besonders in der zweiten Hälfte so viele Torchancen hast, darfst du dieses Spiel eigentlich nicht verlieren“, zeigte sich Trainer Zenkner nach der Partie etwas geknickt. Dennoch war er mit der Leistung und vor allem der Moral seiner Mannschaft insgesamt zufrieden.

Neugablonz muss sich nach unten orientieren

Der BSK Olympia Neugablonz hat sein Ziel am verlängerten Wochenende gänzlich gefehlt. Nur ein magerer Punkt ist nach den beiden Duellen gegen den SV Oberegg und TSV Kammlach dazugekommen. Statt sich im Mittelfeld zu platzieren, muss sich der Bezirksliga-Absteiger nach unten orientieren. Zwei Punkte hat das von Kapitän Mathias Franke angeführte Team schon im Heimspiel gegen Oberegg liegenlassen. Zwei Tage später folgte die fünfte Saisonpleite. Allein vor den eigenen Zuschauern verspielt der BSK gerade seinen Bonus: Drei Heimpleiten kassierte Neugablonz bis jetzt, holte im Waldstadion nur vier Punkte. „Warum wir in unserem Stadion keine Dominanz ausstrahlen können, kann ich mir nicht erklären“, sagt Franke. Denn gegen Kammlach gab die Heimelf binnen 20 Minuten das Spiel aus der Hand. „Wir haben den Gegner mit individuellen Fehlern zum Toreschießen eingeladen. Konzentration ist derzeit unser großes Manko“, stellt der Kapitän fest. Trotzdem sei unterm Strich das Ergebnis gegen Kammlach zu hoch ausgefallen. Unterdessen kommt Coach Dragan Lazic aus dem Dauer-Kopfschütteln nicht mehr heraus. „Wir haben den Zug zum Tor, doch wir bekommen einfach zu viele Gegentore“, ist auch für ihn am zehnten Spieltag guter Rat teuer. Mit elf Punkten liegt der BSK wieder unmittelbar vor den Abstiegsplätzen.

Oberbeuren sogar vor Punktgewinn

Mit einer 0:2-Niederlage kehrte der TSV Oberbeuren von seinem Gastspiel beim TSV Lautrach-Illertissen zurück. Dabei hatten die Ostallgäuer sogar die Chance auf ein Remis.

Zu große Lücken in der Stöttwanger Abwehr

Der SV Stöttwang holte aus den beiden Partien beim Memmingerberg (0:5) und beim Tabellenletzten Dickenreishausen (1:2) keinen Punkt – und trägt nun die Rote Laterne. Vor den Partien hatte Trainer Thomas Spannenberger seine Spieler noch ermahnt, volle Konzentration zu zeigen. Doch beim SVM kassierte Stöttwang gleich beim ersten Angriff einen Treffer. Dennoch hatte der SV Stöttwang in beiden Spielen anfangs gute Möglichkeiten, die er aber nicht erfolgreich abschloß. Insgesamt machte es Stöttwang den Gegner zu leicht, zeigte naives Abwehrverhalten und Stellungsfehler. „So kannst du nicht gewinnen: Positionen wurden nicht gehalten, daher gab es zu große Lücken in der Abwehr“, kritisierte der Coach.