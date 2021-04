Radler und Fußgänger sollen sicherer durch Kaufbeuren kommen

Querungshilfen, Schutzstreifen, Geschwindigkeitsbeschränkungen: Wo die Stadt heuer handeln will und was das kostet.

19.04.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Radfahrer und Fußgänger sollen in Kaufbeuren sicherer und bequemer unterwegs sein können. Dieses Ziel hat sich der Stadtrat mit der Verabschiedung eines gesamtstädtischen Rad- und Fußverkehrskonzepts Ende vergangenen Jahres auf die Fahnen geschrieben. Heuer nun werden die ersten konkreten Verbesserungen praktisch umgesetzt. Die Verwaltung schlägt mehrere Querungshilfen an gefährlichen Stellen, Tempobeschränkungen und die Markierung von Radfahrschutzstreifen an den Fahrbahnrändern vor. Mit den 120 000 Euro, die 2021 für die Verwirklichung des Konzepts eingeplant sind, sollen folgende Projekte verwirklicht werden: