Radsport ist in - Pokal in Oberbeuren mit Teilnehmerrekord

Der Kids Cup nach zwei Jahren Pause glänzt mit drei Veranstaltern, einem neuen Programm und einem Höchststand bei den Beteiligten.

13.07.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Sonne, Sport, Spiel und Spaß – für den Neustart des Alpenwasser Kids-Cups auf der neuen Rennstrecke in Oberbeuren war alles gerichtet. Bei traumhaften Bedingungen starteten über 150 Kinder und Jugendliche im Alter von 2 bi 18 Jahren in das erste Rennen der regionalen Serie und verbrachten obendrein einen spannenden und abwechslungsreichen Tag bei den sportlichen Wettkämpfen und dem kulinarischen und spielerischen Rahmenprogramm dreier Kaufbeurer Vereine.

35 Kids vom RC Kaufbeuren

Denn neben dem RC Kaufbeuren waren dieses Mal auch der TSV Oberbeuren und der Förderkreis der Schule des Stadtteils mit dabei. „Wir freuen uns, dass über 35 Kinder aus unseren eigenen Reihen mit an den Start gingen, unsere Kinder- und Jugendarbeit der vergangenen beiden Jahre wird nun ein Stück weit belohnt. Für die meisten der Kids war es das erste Mountainbikerennen überhaupt und es ist schön, dass wir so zahlreiche strahlende Teilnehmer sehen konnten“, bilanzierte RCK-Vereinsvorsitzender Jonas Costian.

20 Kids vom TSV Oberbeuren

Der TSVO war mit rund 20 Kindern vertreten. Und der Verein freute sich über einen überragenden dritten Platz von Julius Fricke unter den 24 Startern in der Altersklasse U9 der Jungen, sowie die Silbermedaille von Valentin Haas (U7m) und den vierten Rang von Lucas Micheller (U7m). Zwar ging es nicht in erster Linie um Podestplätze, sondern ums Dabeisein und das Schnuppern von Wettkampfluft ging, aber auch der RCK war von den Ergebnissen seiner Jungathleten angetan: Mit Helia Dan (2. Platz U7w), Luisa Lingg (1. Platz U9w) und Eva Bezdek (4. Platz U9w) stellte der RCK bei den Mädchen drei junge Talente, die sich unter anderem gegen die Konkurrenz des TSV Oberammergau, MSC Wiesenbach und SV Uffing behaupteten. Unter den 27 Startern der U11 männlich lieferte Jonathan Lingg ein packendes Rennen gegen die letztjährigen Gesamtsieger des Alpenwasser-Cups der U9 und U11 aus Oberammergau und sicherte sich am Ende einen Podestplatz und die Bronzemedaille. Ebenfalls über den dritten Platz freute sich Leopold Kroll in der AK U17m. Und doch war die Veranstaltung mehr als nur ein Radrennen, es war ein spannendes und verbindendes Event, das drei Vereine mit zahlreichen Helfern gemeinsam gestemmt haben.

Eine Schulung von der Schule

Von der Verkehrssicherheitsschulung im Feuerwehrauto (Förderkreis Schule & Jugend Oberbeuren), über einen Hindernis-Radparcours und Spielstationen (Abteilung Actionsport TSVO), bis hin zum geselligem Beisammensein bei Musik, Kaffee, Kuchen und Gegrilltem war für alle Altersgruppen der rund 300 Besucher etwas geboten. „Hier kann man sehen, wie wichtig die Vereinsarbeit nach der langen Corona-Pause für die Bevölkerung ist. Dass Sport verbindet, ist nicht neu, dass sich jedoch so viele Leute von unserer Veranstaltung angesprochen fühlten, überraschte uns positiv und zeigt, dass die beiden vergangenen Jahre auch eine Trendwende in Sachen Radmobilität und Radsport herbeigeführt haben“, so das Resümee der Veranstalter.

Und Motivation für das Organisatoren-Trio

Zumal es auch einen neue Höchststand bei den Beteiligten gegeben habe: „Nach zwei Jahren Pause mit einem Teilnehmerrekord zu starten, ehrt uns und motiviert uns im nächsten Jahr daran anzuknüpfen“, erklären die Organisatoren weiter. So passte es auch, dass der Kids-Cup, der neben dem Auerberg-Marathon zu den wichtigsten Radveranstaltungen im Landkreis zählt, ganz zufällig am letzten Tag des Stadtradelns 2022 in Kaufbeuren stattfand und den Stellenwert des Fahrrads im Stadtgebiet mit weiteren gesammelten Kilometern vielleicht noch ein wenig aufwerten konnte.

Für die Sportler des RC Kaufbeuren folgen in den kommenden Wochen und Monaten weitere Rennen der Kids-Cup-Serie in Obergessertshausen, Heimenkirch, Wildpoldsried, Oberammergau und Durach.