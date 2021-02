Rasende Romantik

Julia Kuhn an der Geige und Yi Lin Jiang am Klavier bringen im Stadtsaal mit klug gewählten Stücken viele Facetten dieser Epoche zum Leuchten

24.02.2021 | Stand: 13:40 Uhr

Während es anderswo in der Welt anlässlich des Internationalen Weltfrauentages nicht überall harmonisch zuging, war der Kaufbeurer Stadtsaal ein Hort des Friedens. Wiederum hatte die Stadt vor allem ehrenamtlich engagierte Frauen, aber auch alle Interessierten, zum Dankkonzert eingeladen. Es erklang Musik der Romantik, interpretiert von namhaften Künstlern mit enger Verbindung zur Wertachstadt.

Bürgermeister Gerhard Bucher übernahm die Begrüßung und entschuldigte Oberbürgermeister Stefan Bosse, der wegen einer Knieverletzung und nicht etwa wegen der Corona-Gefahr(wir berichteten)diesmal nicht beim Frauentagskonzert dabei war. Aber dann ließ die Musik sowohl das Virus als auch die Konflikte, die der Internationale Frauentag nach wie vor thematisiert, für einen Abend vergessen. Mit der Geigerin Julia Kuhn und dem Pianisten Yi Lin Jiang hatte die das Konzert organisierende Ludwig-Hahn-Sing und Musikschule zwei Profis verpflichtet, die in jungen Jahren in Kaufbeuren gelernt haben und nun international renommiert sind. Dritter im Bunde der Ausführenden auf der Bühne war der Leiter der Musikschule, Martin Klein, der Kuhn am Klavier engagiert und mit eigenständigem Profil begleitete.

Am Übergang zur Zwölftonmusik

Die erste Konzerthälfte bestritt Kuhn mit zwei Werken der ausgehenden Romantik, wie besonders bei der zuerst gespielten Sonate in a-Moll für Violine solo (op. 27) von Eugene Ysaye (1858 bis 1931) deutlich wurde. Mehr als in diesem Stück könne man das herkömmliche Dur-Moll-tonale System eigentlich nicht ausreizen. Danach sei ein völliger Neustart in Richtung Zwölftonmusik logisch gewesen, erläuterte Kuhn. In jedem Fall bot die Sonate ein kraftvoll-expressives Wechselbad zwischen den verschiedensten Stimmungen, Einflüssen und Zitaten. So etwa im „Prélude“, das eindeutige barocke Muster birgt, zwischen die dann heftigst der Geist der Romantik fährt. Ein prächtiges Beispiel dafür, dass auch die meist als gefällig empfundene Violine ihre spitzzackigen Abgründe haben kann. In Klangsphären von skandinavisch weicher Schwere voll reizvoller Melancholie führte dann Evard Griegs Sonate für Violine und Klavier in G-Dur (op. 13). Voll Farben und Lichtreflexe der Kopfsatz. Mal druckvoll-intensiv, mal zart-transparent, immer aber leuchtend im Klang der zweite Satz. Neckisch, durchaus mit launigem Witz und sehr tänzerisch elastisch im melodischen Fluss das Finale. Als kleinen Ausflug in die Belle Èpoche gab es Fritz Kreislers doppelbödiges „Liebesleid“ als Zugabe.

Nach der Pause steigerte Yi Lin Jiang am Klavier das Klangerlebnis noch weiter: Komplett auswendig brachte er zunächst das fünfsätzige, auf Märchenmotiven basierende Werk „Ma Mère l‘Oye“ von Maurice Ravel zu Gehör. Ein wunderbarer, technisch wie gestalterisch bravouröser Parforceritt auf den Tasten, bei dem der Pianist im wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun hatte. Schrieb Ravel seine „Mutter Gans“ doch zunächst für vier Hände. Das Stück bot einen ganzen atmosphärischen Reigen auf. Teils dunkel und introvertiert den Motiven nachspürend, teils flirrend-pointilistisch den Impressionismus perfekt in Musik übertragend.

Schlusspunkt war Robert Schumanns Fantasie in C-Dur (op. 17). Yi Lin Jiang lieferte ein ausgefeiltes Psychogramm dieser widersprüchlich-komplexen Komponistenpersönlichkeit mit pathologischen Anteilen. Er führte seinen Anschlag mit großer Tiefenschärfe aus, pendelte mit teils abrupt wechselnden Umschwüngen zwischen Feuerwerk und Intimität.

Ein eindrucksvoller Konzertabend, der mit viel Applaus für die Mitwirkenden endete.