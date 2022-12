Reaktion gezeigt, aber nichts mitgenommen

Weitere zwei Niederlagen der U20 des ESV Kaufbeuren in der DNL gegen Mannheim. Bis Mitte Februar bleiben die Jungadler nun aber fern.

Man könnte fast meinen, für die U20-Mannschaft des ESV Kaufbeuren gibt es derzeit nur einen Gegner: Sechs der vergangenen acht Partien in der Division I bestritt die Mannschaft von Andreas Becherer gegen die Jungadler Mannheim. Und alle Matches gegen Mannheim gingen verloren.

Ein Samstga zum Vergessen

So gab es auch am Wochenende beim 2:9 und 3:4 vor heimischer Kulisse zwei Niederlagen. Die gute Nachricht für den ESV-Nachwuchs: Bis zum Ende der Hauptrunde Mitte Februar stehen keine Spiele gegen die Jungadler mehr an. Bezogen auf die Matches am zurückliegenden Wochenende sprach Becherer indes von einem Samstag zum Vergessen. „Darüber brauchen wir nicht sprechen. Für Mannheim lief alles, für uns gar nichts“, sagte der ESVK-U20-Trainer. Becherer war allerdings auch mit der Einstellung seines Teams nicht zufrieden. Schon beim Freitagstraining sei spürbar gewesen, dass diese nicht stimmte.

ESVK zeigt im zweiten Spiel Reaktion

Dafür zeigte das Team am Sonntag eine gute Reaktion und hätte sogar Zählbares mitnehmen können – wenn es einen Torerfolg bei einem Penaltyschuss oder diversen Alleingängen gegeben hätte. „Wir haben uns da für unseren Aufwand nicht belohnt“, sagte Andreas Becherer. Erschwerend hinzu kam auch, dass Kaufbeuren früh einem 0:2-Rückstand hinterherlief.