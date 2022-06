Renate Geiger ist Ehrenmitglied beim TSV Friesenried

Renate Geiger ist seit 1963 beim TSV Friesenried multiaktiv. Die Seniorin gründete dort die Korbballabteilung und bietet noch Frauenturnen an - dafür wurde sie geehrt.

14.06.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Seit Jahrzehnten engagiert sich Renate Geiger ehrenamtlich beim TSV Friesenried. Dafür ist sie nun vom Vorstand und Vereinsausschuss zum Ehrenmitglied ernannt worden.

Mit 17 Jahren schon Kassier

Renate Geiger ist seit 1963 Mitglied im Verein und schon fünf Jahre später wurde sie zur Kassierin gewählt. Nachdem sie zu dem Zeitpunkt noch nicht 18 Jahre alt war, brauchte sie für drei Monate einen Vertreter. Dieses Amt führte sie dann bis 1975 aus. 1972 gründete Geiger das Kinderturnen für Mädchen bis zwölf Jahre – und betreut den Kurs seit mittlerweile 50 Jahren. 1973 führte sie die Sportart Korbball in Friesenried ein und war dann von 1975 bis 2011 Abteilungsleiterin. Ihr Schwerpunkt lag darauf, jedes Kind zu fördern und in die Gruppe zu integrieren.

Spiel, Sport und Spaß

Sportlicher Erfolg war nicht ihre oberste Priorität. In dieser Zeit war der größte Erfolg die Teilnahme an der bayerischen Meisterschaft in Schweinfurt. Für die Betreuung der Kinder hat Geiger schon früh Unterstützung bei den jugendlichen Spielerinnen gesucht. Viele von ihnen wurden später selber Trainerinnen, Betreuerinnen oder Schiedsrichterinnen. So wurde ein Fortbestand der Abteilung sichergestellt. Geiger war aber nicht nur auf dem Sportgelände aktiv, sie unternahm viel mit den Kindern. Weihnachten wie Ostern wurden Geschenke gebastelt und dann in ganz Friesenried an Seniorinnen verteilt. Jedes Weihnachten, wanderten die Kinder zur Ried-Kapelle, an der dann kleine Geschenke in den Bäumen versteckt waren. Ebenso waren Ausflüge mit den Kindern ein fester Bestandteil.

Seit 1974 beim Fauenturnen

Seit 1974 bis heute bietet Renate Geiger am Montagabend ein Frauenturnen an. In all den Jahren hat sich nicht nur die Fitness der Teilnehmerinnen gebessert, es sind auch Freundschaften entstanden. Die Ehrenmitgliedschaft beim TSV Friesenried würdigt ihr ehrenamtliches Engagement.