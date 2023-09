Riesige Vorfreude - die Regionalliga-Saison im Futsal beginnt

Die SVK Futsal Allgäu startet in die neue Regionalliga-Saison. Potenzial für mehr sei da – aber die Bundesliga kein Ziel.

20.09.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Für die Dribbelkünstler von SVK Futsal Allgäu geht es am Samstag wieder offiziell los. Mit einem Heimspiel gegen den TSV 1860 München startet die neue Regionalliga-Saison. „Die Jungs sind heiß und können es kaum erwarten. Die Vorfreude auf die neue Saison ist riesig“, berichtet Spielertrainer Naim Nimanaj, der zusammen mit Erduan Topallaj die Geschicke auf dem Parkett weiterhin leitet.

Training und Spiel in Neugablonz

Mindestens einmal die Woche kommen die Kicker in der Neugablonzer Dreifachturnhalle zusammen. Personell habe sich im Gegensatz zur Vorsaison nicht viel verändert. „Das Gros der Mannschaft ist zusammengeblieben“, freut sich Teammanager Tom Neitzel über die Bereitschaft der Jungs. Wohlwissend, dass die Futsaler bis zur Winterpause einer enormen Doppelbelastung ausgesetzt sind. „Die Freiluftrunde macht uns natürlich zu schaffen, da 90 Prozent unserer Spieler auch alle draußen spielen“, erzählt Kapitän Mirhan Kaya, der aber Neitzel ein großes Kompliment ausspricht: „Er schafft es immer wieder, die Partien so zu legen, dass es kaum Überschneidungen gibt.“ So finden die Heimspiele von Futsal Allgäu trotz der enormen Termindichte in der Neugablonzer Dreifachturnhalle durch die Hand-, Faust- und Fußballer meist am Samstagabend ab 19 Uhr und am Sonntagvormittag ab 11 Uhr statt.

Auftakt gegen Münchner Löwen

Die Erwartungshaltung bei den Futsalern ist sehr groß. „Schon beim Auftaktspiel gegen die Münchner Löwen möchten wir zeigen, dass unser Team gleich oben mitspielen will“, sagt Nimanaj. Ins gleiche Horn stößt auch sein Trainerkollege Topallaj: „Die Pause war gefühlt viel zu lange“, sagt er und freut sich über den Auftakt gegen die Löwen. Hier wolle man ein Feuerwerk abbrennen. Schließlich gilt es, die Zuschauer mit Futsal auch in der kommenden Saison wieder zu begeistern.

Der Vorjahresdritte will höher hinaus

„Wir wollen jetzt nicht nur schön kicken. Als etablierte Regionalliga-Mannschaft ist es unser Ziel, auch oben anzugreifen. Das Potenzial haben wir. Das konnten wir schon in der vergangenen Spielzeit immer unter Beweis stellen“, sagt Kapitän Kaya. In der vergangenen Saison schlossen die Futsaler die Runde als Dritter ab. Teammanager Neitzel hofft auf eine spielerische Explosion, wenngleich auch die anderen Mannschaften in der Südstaffel ihre Hausaufgaben gemacht haben: „Beton Boys München gehören auf jeden Fall zum Favoritenkreis. Auch Nürnberg und die Löwen dürfen wir nicht unterschätzen.“ Bleibt Futsal Allgäu von Verletzungen und Ausfällen verschont, ist durchaus der Titelgewinn möglich. Eine Aufstiegspflicht in die Bundesliga gibt es aber nicht. Sollte man wirklich am Ende der Saison Platz eins erreichen, so müsste man sich bei einem Aufstiegsturnier aller teilnehmenden Regionalligisten durchsetzen.

Die Bundesliga wäre sehr teuer

Auch dann ist eine Teilnahme an der Bundesliga noch längst nicht sicher. Denn der DFB prüft ganz genau, ob sich ein Verein dieses Abenteuer überhaupt finanziell leisten kann. Erst dann würde es eine die Lizenz geben. Doch das ist längst nicht alles: „Weit über 10.000 Euro kosten uns allein die Schiedsrichter bei den Heimspielen in der Bundesliga“, erzählt Neitzel und verweist auf weitere enorm hohe Ausgaben für die Mannschaft. Neben Hotel- und Busfahrten werden noch Spielergehälter fällig. Selbst eine medizinische Abteilung ist unabdingbar. Die Bundesliga ist deshalb kein Thema. Erst einmal müssen sich die Dribbelkünstler in der Liga beweisen und ihre Leistung von Spieltag zu Spieltag abrufen. Schon gegen TSV 1860 können sie den ersten Schritt tätigen.