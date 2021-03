Ringer Niklas Stechele vom TSV Westendorf verletzt sich in Kiew am Knie

Niklas Stechele vom TSV Westendorf bangt um die Teilnahme an dem Qualifikationsturnier für Olympia. Wie es für den Ringer aus dem Ostallgäu jetzt weitergeht.

13.03.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Die gute Nachricht hatte Niklas Stechele vom TSV Westendorf schon vor dem internationalen Auftritt in Kiew erhalten. Der 20-jährige Kaderathlet des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) kämpft vom 18. bis 21. März in Budapest um ein Olympiaticket für Tokio 2021. Ob der Westendorfer in dem hochklassigen Feld überhaupt starten kann, steht zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht fest.

Ringer aus dem Ostallgäu am Innenband verletzt

Hintergrund ist eine Verletzung, die sich Stechele bei seinem einzigen Kampf in Kiew zuzog. Zur Pause lag der Ostallgäuer gegen Taras Markovych mit 1:5-Wertungspunkten zurück. Weil der Ukrainer in einer Aktion unfair rang, hat sich Stechele das Innenband im rechten Knie angerissen. „Die Kampfrichter haben es zwar gesehen, aber nicht geahndet“, sagt der Westendorfer. Wie berichtet, verlor er vor Ablauf der sechsminütigen Kampfzeit am Ende mit 1:11-Wertungspunkten und schied damit aus.

Momentan ist an ein Mattentraining nicht zu denken. Alternativ stehen Stabi-Übungen und Krafttraining auf dem Programm. „Ich darf das Knie erst einmal nicht belasten.“ Stechele stünde im engen Kontakt mit DRB-Ringer-Doktor Klaus Johann. Wie lange der Freistilspezialist außer Gefecht bleibt und ob seine Teilnahme am Olympia-Qualifikationsturnier gefährdet ist, kann der Westendorfer nicht beantworten. „Es ist aber nicht gänzlich ausgeschlossen, dass ich doch in Budapest starten kann“. Er will zusammen mit dem DRB kurzfristig entscheiden, ob er am 16. März in Frankfurt/Main in den Flieger einsteigen wird.

Eigentlich war Horst Lehr für dieses Turnier vorgesehen. Weil die Nummer eins im Limit bis 57 Kilo aber verletzungsbedingt ausfällt, nominierte Bundestrainer Jürgen Scheibe den Ostallgäuer. „Ich springe für ihn ein“ – Stecheles Vorfreude auf das Qualifikationsturnier ist trotzdem enorm. Auch wenn der 20-Jährige aufgrund seiner Knieverletzung nicht in Ungarn auflaufen kann, eine weitere Chance im Feld der Weltklasseathleten bietet sich Anfang Mai in Sofia. Voraussetzung ist, dass der DRB bei diesem Turnier auch Athleten dorthin entsendet.

Luis Wurmser ringt in Ungarn

Bis Sonntag (14. März) ist Luis Wurmser vom TSV Westendorf mit der Nationalmannschaft unterwegs. In Dunavarsány steht ein Trainingslager auf dem Programm. Wie berichtet, ist der 16-Jährige seit 1. März offizielles Mitglied im Nachwuchskader des Deutschen Ringer-Bundes. „Wir werden viel im technischen und taktischen Bereich arbeiten“, betont Landestrainer Alexander Michael (Nürnberg). Höhepunkt ist ein internationaler Vergleichskampf mit Gastgeber Ungarn.

Lesen Sie auch