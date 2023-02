Rubens und Lenbach im Doppelpack: besonderes Gemälde in Kaufbeuren

Die Kaufbeurer Restauratorin Cornelia Peter verlieh der Kopie eines Rubens-Gemäldes, die wichtig für die Karriere von Franz von Lenbach war, wieder neuen Glanz.

16.02.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Kunstgeschichte in geballter Form brachte ein besonderer Auftrag in die Werkstatt der Kaufbeurer Restauratorin Cornelia Peter. Der ebenfalls in der Wertachstadt ansässige Sammler Jörg Löffler vertraute ihr ein von ihm erworbenes Ölgemälde von Franz von Lenbach (1836 bis 1904) an. Dabei handelt es sich um ein Frühwerk des späteren „Malerfürsten“ und Porträtisten der Reichen und Mächtigen seiner Zeit. 1863 kopierte Lenbach in der Pinakothek in München ein Werk von Peter Paul Rubens. 1632 hatte der Barockmaler seine Frau Helene Fourment mit ihrem erstgeborenen Sohn Frans auf dem Schoß gemalt.

