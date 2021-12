Rudelbildung auf dem Platz - wie Referees mit Corona umgehen

Der Ostallgäuer Schiedsrichter-Obmann Ingo Weber und der Schiri-Alltag in der Pandemie. Angst spielt nicht mit.

06.12.2021 | Stand: 11:00 Uhr

Foul oder nicht Foul oder Tor oder nicht Tor – das ist auf dem Platz oftmals eine bitterernste Angelegenheit. Junge Erwachsene stürmen deshalb auf dem Fußballplatz auf einen Knäuel und belehren sich von Angesicht zu Angesicht lautstark, dass nur ihre Seite die richtige Sicht auf die Dinge hat – weshalb der Schiedsrichter natürlich ihnen recht geben müsse. Die sogenannte Rudelbildung, möglicherweise noch mit feuchter Aussprache, sollte in Corona-Zeiten ein Albtraum für Referees sein. Doch Ingo Weber sieht die Sache gelassener: „Rudelbildungen treten nicht mehr so häufig auf, wie es noch vor vielen Jahren der Fall war. Im Fußball gibt es immer wieder phasenweise Hypes – Trikot halten, Ellbogeneinsatz, Grätsche von hinten“, berichtet der Obmann der Schiedsrichtergruppe Ostallgäu.

Schiedsrichter sind allein unterwegs

Zudem seien die Referees ohnehin eher alleine unterwegs: „Der Schiedsrichter hat wenig Körperkontakt bei einer Spielleitung, trotzdem achten wir darauf, dies noch mehr zu minimieren. Auch nach dem Spiel sind wir besser geschützt, da wir an den Spielorten eine eigene Kabine mit Dusche für uns haben.“ Zwist über Corona sei kein Thema, berichtet der 35-jährige Kaufbeurer: „Für Streitigkeiten rund um coronabedingte Spielabsagen sind glücklicherweise die Spielleiter und Sportrichter des BFV zuständig, mit denen möchte ich aktuell nicht tauschen. Wir pfeifen die Spiele und achten darauf, dass wir wieder gesund nach Hause kommen.“

Spielleitungen sind ein Stück Normalität

Und die Referees machten ihren Job gern, meint Weber: „Ich hab persönlich noch von keinem Schiedsrichter gehört, dass er auf dem Platz Angst vor Corona hat. Ich denke, bei den meisten ist das Gegenteil der Fall. Die wöchentlichen Spielleitungen gaben uns ein Stück Normalität zurück: Wenn man ein Spiel pfeift und sich darauf konzentriert, vergisst man alle Probleme des Alltags für 90 Minuten, auch Corona.“

In unserem Adventskalender stellen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, dieses Jahr Menschen vor, die in ihrem Beruf oder in ihrem Ehrenamt durch die Corona-Pandemie besonders gefordert sind.

Lesen Sie auch

Champions League "Maximal bitter": Rot für Hummels entsetzt den BVB

Die bisherigen Türchen: